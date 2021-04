Carey Mulligan et Adam Sandler Team pour Netflix Comedy Spaceman

Jeune femme prometteuse La star et nominée aux Oscars Carey Mulligan a été sélectionnée pour jouer aux côtés d’Adam Sandler dans le long métrage de science-fiction absurde de Netflix, Astronaute, un projet qui était auparavant intitulé Le Spaceman de Bohême. Astronaute marque la cinquième collaboration de Mulligan avec le géant du streaming après le drame d’époque quatre fois nominé aux Oscars Boue, La fouille, dans lequel elle joue aux côtés de Ralph Fiennes et Lily James, le prochain film réalisé par Bradley Cooper Maestro, et la mini-série Collatéral, qui trouve Mulligan comme un détective basé à Londres.

Netflix Astronaute est basé sur le roman de science-fiction Spaceman de Bohême par l’auteur Jaroslav Kalfar. Cette histoire suit un astronaute, joué par Adam Sandler, qui est envoyé au bord de la galaxie pour recueillir des échantillons d’une mystérieuse poussière ancienne. Il découvre bientôt que la vie qu’il a laissée derrière lui sur terre tombe en morceaux, et il se tourne vers la seule voix qui peut l’aider à essayer de la reconstituer. Il se trouve que cela appartient à une créature du début des temps qui se cache dans l’ombre de son vaisseau. Mulligan jouera l’épouse du protagoniste astronaute de Sandler.

Johan Renck des Emmy-lauréats Tchernobyl la renommée est à bord pour diriger le film pour Netflix, le scénario ayant été adapté par le dramaturge Colby Day. « Alors que nous nous préparons pour notre voyage à Chopra, je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir trouvé le partenaire idéal en Adam », a déclaré Renck. « Et maintenant, avec le soutien de la brillante famille Netflix, je suis profondément excité de me lancer dans notre impossible voyage. »

Le roman présente des thèmes tels que l’isolement, la solitude et le désir d’échapper à son passé, l’astronaute étant prêt à parcourir des centaines de millions de kilomètres pour être libéré de sa vie sur terre, alors ne vous attendez pas à la comédie banale habituelle qui émerge généralement de Sandler et de son partenariat avec Netflix, avec Astronaute ne fait pas partie de l’accord Happy Madison. Le ridicule 6 ce n’est certainement pas le cas.

Astronaute est produit par Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan et Michael Parets pour Free Association. Parets supervisera Free Association et Tim Headington, Lia Buman et Max Silva superviseront Tango Entertainment. Ben Ormand, Renck et Barry Bernardi seront les producteurs exécutifs.

Carey Mulligan profite actuellement de la vie en tant que favori des Oscars pour son interprétation de Cassandra « Cassie » Thomas dans le thriller comique noir de la scénariste / réalisatrice Emerald Fennell, Jeune femme prometteuse. L’histoire suit le personnage de Mulligan, Cassie, dont la vie ne ressemble en rien à ce qu’elle semble être. Elle est terriblement intelligente, incroyablement rusée, et elle mène une double vie secrète la nuit – cherchant à venger la mort de sa meilleure amie, qui a été victime d’un viol. Maintenant, une rencontre inattendue est sur le point de donner à Cassie une chance de réparer les torts du passé.

Jeune femme prometteuse a reçu des critiques très positives et a remporté cinq nominations aux 93e Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Mulligan.

Netflix Astronaute J’espère démontrer une fois de plus le talent de Sandler pour des tarifs plus dramatiques, comme l’a récemment démontré sa performance époustouflante en 2019. Gemmes non coupées. Astronaute n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Spaceman, Netflix, Streaming