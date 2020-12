"Carence"- Critique: l’hommage de David Fincher à Hollywood, digne d’un Oscar

Après une courte pause en tant que réalisateur, David Fincher est de retour avec son nouveau travail « Mank » six ans après « Gone Girl ». Vous pouvez savoir dans notre revue s’il s’est fait une faveur à lui-même et à nous avec le film en noir et blanc pour Netflix ou non.

De nos jours, les superproductions craquantes et colorées dominent le cinéma. Il faut du courage pour opter pour la production en noir et blanc. L’artiste oscarisé de 2011 montre qu’un tel film, s’il est bien fait, est bien accueilli.Le drame ne s’écarte pas seulement optiquement de la norme, c’est aussi un film muet. Et puis bien sûr, il y a « Roma » d’Alfonso Cuarón, qui a remporté trois Oscars en 2019. Maintenant, il y a le film noir et blanc de David Fincher « Mank » sur Netflix – et il a de bonnes chances de s’impliquer dans la course aux Oscars.

C’est ce qu’est « Mank »

« Mank » parle du scénariste alcoolique Herman J. Mankiewicz (superbement joué par Gary Oldman) et de son processus d’écriture, qui conduit à la création du chef-d’œuvre d’Orson Welles « Citizen Kane ». À la suite d’un accident de voiture, Mankiewicz a emménagé dans un ranch dans le désert de Mojave pendant un moment pour se détendre et écrire calmement le scénario. Il est pris en charge par l’infirmière française Freda (Monika Gossmann), sa secrétaire Rita Alexander (Lily Collins) soutient Mankiewicz dans le processus d’écriture en mettant ses mots sur papier.

Cependant, le film revient dans le passé et montre comment Mankiewicz a passé les dix dernières années, comment il perd de plus en plus son statut d’auteur important à Hollywood, quelles connaissances il a et sur quoi se dispute Orson Welles. la paternité de « Citizen Kane » arrive.

« Citizen Kane » envoie ses salutations

Ce que David Fincher livre ici, cependant, est bien plus qu’un aperçu biographique de Herman « Mank » Mankiewicz. C’est un hommage au cinéma hollywoodien classique et un arc, sinon à genoux, à « Citizen Kane ». Le réalisateur utilise à plusieurs reprises des dispositifs stylistiques qu’Orson Welles a utilisés dans son chef-d’œuvre et a ainsi posé des jalons à l’époque. Parfois, il y a même des plans identiques, comme la petite bouteille que Mank glisse de sa main et tombe au sol – avec Welles c’est la boule à neige au début de « Citizen Kane ».

Même la structure du film rappelle celle du chef-d’œuvre de 1941: il commence en 1940, mais revient encore et encore dans le passé pour aborder des événements importants de la vie de Mankiewicz. C’est ainsi que se déroulent les événements cruciaux entourant le magnat des médias Charles Foster Kane (Orson Welles).

De plus, Fincher utilise des fondus croisés lents au lieu de coupes rapides et sous-tend les points de vue des personnages – également comme Welles et beaucoup après lui – à l’aide de vues de dessus et de dessous. Cet appareil stylistique est utilisé de manière impressionnante à la fin, lorsque Herman Mankiewicz et Orson Welles se mettent dans les cheveux l’un de l’autre.

Pitié! J’aurais aimé voir plus de la dispute d’auteur légendaire entre « Mank » et Orson Welles …

Visuellement, « Mank » est génial …

Avec le caméraman Erik Messerschmidt (qui ont tous deux tourné ensemble la série Netflix « Mindhunter »), David Fincher donne le sentiment que « Mank » vient en fait de la même époque que « Citizen Kane ». Le film a été conçu pour le noir et blanc pendant le tournage et l’éclairage a été ajusté en conséquence. Contrairement à de nombreux autres films, « Mank » n’a pas été tourné en couleur et n’a été converti qu’en post-production.

Afin de transmettre l’esthétique d’un film hollywoodien classique, Fincher a ensuite réduit la qualité de l’image d’environ deux tiers afin d’obtenir des contours plus doux. Le réalisateur a même délibérément incorporé de petites «erreurs» typiques des films précédents. Ici et là, un cercle peut être vu dans le coin supérieur de l’image qui indiquait aux ouvriers dans la salle de projection d’un cinéma quand le rôle devait être changé. Ce sont les petites choses auxquelles Fincher a pensé qui rendent « Mank » si spécial.

Des scénaristes célèbres aux étrangers: Mankiewicz ne mâche pas ses mots, surtout quand il est ivre.



Image: © Netflix 2020

Sait exactement comment les choses se passent à Hollywood: Marion Davies (super: Amanda Seyfried).



Image: © Netflix 2020

Brit Tom Burke fait un fantastique Orson Welles.



Image: © Netflix 2020



Ou quand avez-vous vu pour la dernière fois un générique d’ouverture classique? Je ne m’en souviens honnêtement pas. Au lieu d’une ouverture froide ou d’un générique, qui sont montrés lors de la première scène, Fincher se concentre délibérément sur le titre et les participants.

Et si vous regardez de très près, vous pouvez même voir que David Fincher utilise des toiles et des projections arrière lors des enregistrements dans la voiture au lieu de placer une caméra dans la voiture en mouvement.

Presque comme avant: David Fincher a tourné le trajet en voiture avec un écran en studio.

… et incroyablement à jour

Bien que « Mank » se déroule principalement dans les années 1930 et 1940, les thèmes centraux pourraient tout aussi bien venir d’aujourd’hui: il s’agit de la lutte entre les cinémas et de la manière dont ils ramènent les gens dans les salles après la crise économique mondiale. les difficultés des studios à produire de grands films. Aujourd’hui, une image très similaire se dégage, qui a bien sûr à voir avec la pandémie corona d’une part (qui, cependant, ne pouvait pas être prévue lors du tournage), mais aussi avec l’émergence de fournisseurs de streaming.

Mais il s’agit aussi de fausses nouvelles et du pouvoir des médias en matière de décisions politiques. Dans «Mank», c’est l’écrivain Upton Sinclair qui est impliqué dans la campagne électorale du gouverneur de Californie pour les démocrates, mais perd face aux républicains – notamment à cause de faux rapports.

Charles Dance (à droite) en tant que magnat des médias William Randolph Hearst, qui aurait été le parrain de Charles Foster Kane dans « Citizen Kane ».

Une affaire de cœur pour Fincher

Il ne faut pas oublier que « Mank » est un projet de cœur pour David Fincher. Le scénario vient de son père Jack, décédé en 2003, à travers lequel David Fincher a découvert pour la première fois son amour pour les films. Pour Fincher Senior – et probablement pour de nombreux autres cinéphiles – « Citizen Kane » était et reste l’un des plus grands films de tous les temps.

« Mank » n’aura probablement pas une telle réputation, mais David Fincher peut être sûr de l’une ou l’autre nomination aux Oscars – et peut-être même rentrer chez lui avec plus de récompenses qu’Orson Welles ne l’a fait autrefois avec « Citizen Kane ».

D’une certaine manière, Orson Welles et David Fincher ne sont pas si différents: Welles était considéré comme un enfant prodige en 1940 après sa pièce radiophonique révolutionnaire « La guerre des mondes », a été embauché par le studio de cinéma RKO Pictures Inc. et reçu pour son prochain projet de film – « Citizen Kane » – main libre. David Fincher, qui a réalisé « Mank » pour Netflix, a eu une expérience similaire – et pouvait faire ce qu’il voulait.

Les décors de « Mank » ressemblent parfois à de la poésie.

Conclusion: des connaisseurs aux connaisseurs

Avec « Mank », David Fincher s’est surpassé. Bien que le biopic soit différent de la plupart de ses films, il est au point de vue optique et de contenu. Mais: à 131 minutes, « Mank » s’est avéré être assez long.

Les connaisseurs et les amoureux du cinéma hollywoodien classique auront leur pur bonheur avec « Mank » et pourront rechercher de nombreuses références et des dispositifs stylistiques antérieurs. D’un autre côté, Fincher attend beaucoup du spectateur – du moins qu’il connaît « Citizen Kane ».

Pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma hollywoodien classique et ne connaissent pas tous les liens entre Mankiewicz, Welles et les autres personnages, « Mank » pourrait devenir un test de patience. Cependant, si vous avez des connaissances de base et de l’endurance, vous serez récompensé par de superbes photos, une histoire étonnamment actuelle et une excellente distribution (surtout, bien sûr, Gary Oldman).

45secondes.fr note: 4,5 / 5