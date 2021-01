CARDY & NASTI vs PREDATOR! Optez pour Predator dans Fortnite

Nos héros sont de retour et cette fois ils essaieront d’éliminer le prédateur à Fortnite. Ils visiteront également votre appartement à Casita del Cazador.

Le duo le plus Ñarder de la Battle Royale revient une fois de plus. Cette fois, il est temps de vaincre les redoutés Prédateur à Fortnite. La peau de ce personnage sera disponible pour quiconque parvient à le vaincre, mais c’est quelque chose dont nous parlons dans notre guide.

Le skin Predator est composé de divers éléments. C’est pourquoi nos deux héros patan… doivent également visiter l’appartement de Predator dans le jeu Epic Games. Quel est le problème avec cette peau et les articles? Eh bien, tout le monde dans le jeu vise la même chose. Furtivo Feudo et Casita del Cazador sont actuellement deux zones très visitées par tout le monde.

La naissance de Cardy & Nasti

Cette section est née en 1872 lorsque PUBG est sorti sur Xbox One. Le jeu manquait encore de développement, mais a commencé une section dans laquelle Cardona et Anastasio ont joué plusieurs jeux et ensuite les «meilleurs» moments ont été collectés. Il est clair que mettre le mot «meilleur» entre guillemets, c’est parce qu’il n’a aucune idée de jouer.

Cardy et Nasti ont visité d’autres jeux, laissant de côté le Battle Royale. Ils ont navigué sur les mers de Sea of ​​Thieves et ont même dégagé les rues de Streets of Rage 4.