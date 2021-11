C’est criminel. Je veux Cardi en prison IMMÉDIATEMENT.

Vous ne pouvez pas nier l’amour que Cardi B porte à son mari Offset… mais manger ses croûtes !? Fille.

Maintenant, Cardi B est connue pour tenir ses fans, appelés Bardi Gang, au courant de tous les moments intimes de sa vie (peu importe à quel point ils peuvent être embarrassants…) nous emmener aux toilettes avec elle ? Oui, sauvage.

Et plus récemment, la rappeuse ‘WAP’ a révélé qu’elle avait acheté un vaste manoir à New York, sa troisième propriété aux États-Unis, et avait emmené ses fans faire une mini-visite de l’immense maison.

Cardi B vient de manger la croûte de son mari Offset et Internet est dégoûté. Photo : Francis Specker/CBS via Getty Images, @offsetyrn via Instagram

Eh bien, cette fois, elle nous fait savoir que sa collation préférée est… les croûtes de son mari. Jeudi (4 novembre), le rappeur de Migos a partagé une vidéo au lit avec Cardi sur ses histoires Instagram avec la légende « EWW ».

Dans la vidéo, Cardi tire la langue et révèle une petite croûte sur le bout. Elle procède ensuite à la mastication. Maintenant, vous pensez peut-être que c’est un autre niveau d’amour que je ne comprends peut-être pas. Mais non, Offset était tout aussi repoussé que nous. « Manger des croûtes le matin ? C’est ma croûte. C’est ma peau. Eww… », a-t-il déclaré.

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de Cardi étaient absolument dégoûtés.

Regarder Cardi se faire traîner quand j’ai 5 ans, j’ai goûté la croûte pour voir ce qu’elle touchait aussi. pic.twitter.com/Sjgo9COLOd — ‘𝓈 𝒱𝑒𝓇𝓎 𝒪𝓌𝓃 🍁 (@RugratHilly) 4 novembre 2021

après avoir vu cette vidéo de cardi b en train de mâcher la gale d’offset, je ne me soucie vraiment pas d’entendre un seul mot d’elle. — pri. (@__MVPri) 5 novembre 2021

Cardi B manger cette croûte d’Offset vient de me dégoûter à un tout autre niveau – Ki (@ThatsKSB) 4 novembre 2021

Cardi B mange la gale Offsets est Brujeria mais je m’occupe de mes affaires – Lame Pinderhughes 🎭🇭🇹 (@RegalCourtier7) 4 novembre 2021

celui qui a mis cela sur ma ligne de temps, j’espère que votre chargeur ne fonctionne que sous un certain angle – Kira ~ (@Sadcrib) 4 novembre 2021

Si le secret du véritable amour est de manger les croûtes de l’autre, alors, honnêtement, vous pouvez le garder.

