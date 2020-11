Cardi B s’excuse pour sa culture hindoue « moqueuse » avec une séance photo inspirée de Durga

Durga est la déesse hindoue de la guerre Durga et elle représente la force et la protection.

Cardi B s’est excusée pour avoir « manqué de respect » à l’hindouisme après avoir fait la couverture du numéro de novembre de Footwear News dans une séance photo inspirée de la déesse hindoue Durga.

Dans les images de la campagne en question – qui ont été prises pour promouvoir sa prochaine collaboration avec Reebok – la rappeuse « WAP » porte une robe rouge et a plusieurs bras, qui tiennent des baskets Reebok. L’image a été inspirée par la déesse hindoue de la guerre Durga, qui représente la force et la protection, et est connue pour avoir plusieurs bras.

Cardi a été accusé d’utiliser Durga pour une culture hindoue esthétique et «moqueuse».

Cardi b n’a pas rendu «hommage» à la déesse hindoue Durga en tenant une chaussure à la main, c’est un manque de respect et en aucun cas une appréciation culturelle. elle ne peut pas s’en sortir sans s’adresser et s’excuser de se moquer de notre culture pic.twitter.com/ZLVcz0mBlB – Hana 🤍 (@MissAmericHANA) 11 novembre 2020

Les gens disent que Cardi B rend hommage à notre déesse hindoue Durga. Donc, en tant qu’hindou, je veux dire que:

1-Le port d’une chaussure dans une tempe est interdit

2-Durga maa ne doit pas être utilisé comme esthétique

3-Durga maa n’est JAMAIS représenté corps nu

4-CECI. EST. NE PAS. HOMMAGE. SES. MANQUE DE RESPECT. pic.twitter.com/K4QFa431tP – Cet utilisateur n’existe pas 🙂 (@wotermelonsugrx) 11 novembre 2020

Les mêmes personnes qui disaient aux musulmans qu’ils réagissaient de manière excessive aux caricatures de Carlie Hebdo du Prophète, sont en train de s’effondrer parce que Cardi B s’est fait passer pour Maa Durga lors d’une séance photo.

Il doit y avoir une logique à cela, mais je ne le vois pas. – Natasha 🌈 نتاشا (@ nut2406) 11 novembre 2020

Cardi B ici pensant qu’elle est Ma Durga. Madame non, vous n’êtes pas. Arrêtez de jouer avec les autres religions. Et bien souvent encore, personne ne se fout de ça à part nous. – মেঘলা☁️ NCT 2020 (@xuxidesi) 10 novembre 2020

Cardi B utilise Durga Maa pour vendre des baskets ?? Quand les gens vont-ils réaliser que nos dieux et déesses ne sont pas là pour être imités … – Geeta💙 ॐ (@GeetaChelseaFC) 11 novembre 2020

Cardi a maintenant répondu aux réactions négatives sur Instagram Stories et a pris la responsabilité de ne pas avoir fait ses recherches. «Désolé les gars, je ne voulais pas offenser ou manquer de respect à la culture de qui que ce soit, a-t-elle expliqué.

«Quand j’ai tourné sur Reebok, le créateur me disait que tu vas représenter une déesse qui représente la force, la féminité et la libération, et c’est quelque chose que j’aime, c’est quelque chose dont je suis tout et j’ai pensé que c’était dope. Mais si les gens sentent que j’offense leur culture ou leur religion, je veux dire que je suis désolé. Ce n’était pas mon intention. «

Elle a ajouté: « Je n’aime pas manquer de respect à la religion des nobles, je ne voudrais pas que les gens offensent ma religion. Quand les gens s’habillent en Vierge Marie ou en Jésus tant qu’ils le font d’une manière belle ou gracieuse et respectueuse Je n’ai pas essayé d’être irrespectueux, j’aurais peut-être dû faire mes recherches. Je suis désolé. Je ne peux pas changer le passé mais je vais faire plus de recherches A l’avenir. »

Footwear News a également publié des excuses sur sa page Instagram. Leur déclaration disait: « L’une des images était destinée à rendre hommage à la déesse hindoue Durga, et notre intention était de montrer une femme puissante. Cependant, nous nous rendons compte que nous n’étions pas attentifs à certaines perspectives culturelles et religieuses et comment cela pourrait être perçu comme profondément offensant.

«Nous assumons l’entière responsabilité de cet oubli et nous nous excusons. Il est important que nous apprenions de cet exemple et que nous soyons sensibles à ce type d’images religieuses lorsque des discussions créatives auront lieu à l’avenir.

