Cardi B révèle qu’elle est enceinte de son deuxième enfant lors d’un concert

Cardi a été nominée pour cinq gongs aux BET Awards, dont la meilleure artiste hip-hop féminine, la meilleure collaboration pour « WAP » avec Megan Thee Stallion, le prix du choix du spectateur et la vidéo de l’année pour « WAP » et « Up ».

La performance sur scène a été brillante et brillante et largement saluée par le public du monde entier, ce qui est loin de l’époque où Cardi et Megan ont interprété « WAP » aux Grammys plus tôt cette année.