Cardi B révèle combien ses vidéos WAP et Bodak Yellow coûtent

Voici combien coûtent les vidéos «WAP», «Bodak Yellow» et le reste des vidéos de Cardi B.

Les ventilateurs Cardi B s’assemblent. La star a révélé combien coûtaient tous ses vidéoclips et les réponses pourraient vous choquer.

Il est difficile d’imaginer l’industrie de la musique aujourd’hui sans Cardi B. Au cours des cinq dernières années, le joueur de 28 ans nous a divertis avec succès après coup après coup. De «Bodak Yellow» et «I Like It» à «Money» et «WAP», Cardi prend constamment le dessus sur les charts. Et ce ne sont pas seulement le charisme et le talent de Cardi qui font de ses chansons des succès énormes, ce sont aussi ses vidéoclips.

Désormais, Cardi informe les fans du coût exact de ses vidéos et de ses visuels les plus chers.

Combien a coûté le «WAP» de Cardi B?



Cardi B révèle combien coûtent tous ses clips vidéo. Image: Atlantic Records

Combien a coûté le «Bodak Yellow» de Cardi B?

Ce matin (13 janvier), Cardi a tweeté: « Fait amusant: le clip de Bodak jaune m’a coûté 15 mille dollars. J’étais à Dubaï et j’ai dit … Je dois voler une photo (vidéaste) ici … BOOM BOOM BANG ! Tu connais le reste. » Quand un fan a répondu: « fille c’est beaucoup. », Cardi a expliqué: « Naaaa chérie …. L’argent coûte 400K, s’il vous plaît me coûte 900K, Wap coûte un M! ».

Cela signifie qu’à 1 000 000 €, la vidéo «WAP» de Cardi et Megan Thee Stallion coûte plus de 66 fois le prix de «Bodak Yellow».

Anecdote amusante: le clip de Bodak yellow m’a coûté 15 mille dollars. J’étais à Dubaï et j’ai dit … Je dois voler une photo (vidéaste) ici … BOOM BOOM BANG! Tu connais le reste. – iamcardib (@iamcardib) 13 janvier 2021

Cardi a ensuite parlé du reste de ses vidéos.

Combien a coûté la vidéo ‘Press’ de Cardi B?

Combien a coûté la vidéo «Be Careful» de Cardi B?

Combien a coûté la vidéo «I Like It» de Cardi B?

Combien a coûté la vidéo ‘Lick’ de Cardi B?

Je pense que 15K .Offset avait des frais de garde-robe de 40K pour les vidéos, alors j’ai dû le payer de ma poche car je ne voulais pas ressembler à un petit artiste avec un petit budget de vidéo musicale ….. Je lui ai dit comme un un an plus tard 😩😩😂😂 https://t.co/sEnPPkMkm1 – iamcardib (@iamcardib) 13 janvier 2021

Ugh c’était très 😑.Nous avons tourné la vidéo dans un casino d’un Holiday Inn à Jersey et j’étais gêné car il avait l’air si petit budget et Set était sur le point de s’arrêter et je le connaissais à peine, donc j’étais si timide et quand il s’est embrassé moi devant la caméra mon cœur a couléChaque1 était comme 😵😵😮😮 https://t.co/mHsVghmT2m – iamcardib (@iamcardib) 13 janvier 2021

Combien a coûté la vidéo ‘Bartier Cardi’ de Cardi B?

Bartier était comme 150K et j’étais enceinte donc j’essayais de mon mieux de cacher mon petit ventre.Je me sentais mal à l’aise dans la voiture car je voulais vraiment être sexy avec offset mais j’avais l’air très enceinte donc je ne me sentais pas sexy j’étais l’air gras. https://t.co/olR7EMnttS – iamcardib (@iamcardib) 13 janvier 2021

Donc là nous l’avons. Les vidéos de Cardi vont de 15 000 € à 1 000 000 €. Une chose qu’ils ont en commun? Ils giflent tous.

Quelle est votre vidéo musicale préférée sur Cardi B?

