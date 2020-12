Cardi B répond aux critiques après avoir demandé aux fans si elle devait acheter un sac à main de 88000 €

« Tweeter au sujet de l’achat d’un sac à main de 88 000 € au milieu d’une pandémie où les gens sautent des repas et terrifiés à l’idée d’être expulsés, est profondément insensible et inutile. »

Cardi B s’est défendue après avoir été critiquée pour avoir envisagé de dépenser 88 000 € sur un sac de créateur.

Dimanche 6 décembre, Cardi a déclaré qu’elle envisageait de se faire plaisir avec ses abonnés Twitter. Elle a tweeté: « Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? Omggg c’est tentant. »

Les gens pensaient que le tweet de Cardi était particulièrement sourd et insensible parce que les gens ont eu des difficultés financières pendant la pandémie de coronavirus. Beaucoup ont critiqué le manque de conscience de Cardi sur le climat actuel.

LIRE LA SUITE: Cardi B s’excuse pour sa culture hindoue « moqueuse » avec une séance photo inspirée de Durga

Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? Omggg c’est tentant 😩😩😩 Oh, attendez … désolé. Je me suis mal exprimée. Ce que je voulais demander, c’est avec les 8 € que j’ai sur mon compte bancaire, devrais-je faire des folies en essence ET en nourriture ou simplement m’en tenir à l’un ou à l’autre? Cours de vie Hashtag avec Cardi B. – Meredith Lee (@ meralee727) 7 décembre 2020

Peu importe combien d’argent vous donnez, tweeter sur l’achat d’un sac à main de 88000 € au milieu d’une pandémie où les gens sautent des repas et terrifiés à l’idée d’être expulsés, est profondément insensible et inutile. Elle a choisi de le tweeter. https://t.co/eaaVrggqPn – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 7 décembre 2020

Cardi B peut acheter ce qu’elle veut mais en ce moment, lire le monde putain, ….. c’est de mauvais goût de parler si elle doit acheter un sac à main de 88 000 €. – 👑 Professeur noir 👑 (@ WonderKing82) 7 décembre 2020

Cardi s’est ensuite défendue contre le contrecoup… mais cela s’est retourné contre lui. Tout d’abord, elle a partagé ses dons antérieurs du début de l’année. En avril, Cardi a fait don de 1 million de dollars pour le soulagement du coronavirus. Elle a également fait don d’un autre million de dollars à ses fans via CashApp et a donné 20 000 suppléments de repas au personnel médical de New York.

Elle a tweeté: « J’ai aussi 7 oncles et 3 tantes du côté de mon père, 9 tantes et 3 oncles du côté de ma maman, tout un tas de cousins, j’ai dû aider à la cause de la pandémie. Si je veux faire des folies, je peux «tous ceux qui demandent des cadeaux comme moi et mon mari ne le font pas. Merci.

« J’ai déjà fait un don de 2 millions de dollars cette année et je fais quelque chose de très spécial dans un autre pays qui sera fait l’année prochaine. Qu’avez-vous donné? »

La rappeuse a alors lancé un « défi » et a déclaré qu’elle égalerait les dons si les gens partageaient le fait qu’ils avaient fait des contributions caritatives.

Elle a poursuivi: « Okay, faisons ce défi! Puisque vous voulez me dire de donner tellement… Déposez aussi des reçus sur ce que VOUS avez donné. Je vais le faire correspondre et faire un don à une organisation que vous avez fait un don aussi. COMMENCONS MAINTENANT!

«Tout organisme de bienfaisance ou fondation déposera vos reçus sous le commentaire Je vais égaler ce que vous avez donné et faire correspondre votre don à cette même organisation caritative ou fondation.

Cependant, cela a suscité encore plus de critiques, certains affirmant que les gens n’avaient même pas assez d’argent pour eux-mêmes et Cardi, millionnaire, demandait à ses partisans une preuve de dons.

Ok, faisons ce défi! Puisque vous voulez me dire de donner tellement … Déposez aussi des reçus sur ce que VOUS avez donné, je vais le faire correspondre et faire un don à une organisation que vous avez fait un don aussi. – iamcardib (@iamcardib) 6 décembre 2020

Tout organisme de bienfaisance ou fondation déposera vos reçus 🧾 sous le commentaire, je vais égaler ce que vous avez donné et faire correspondre votre don à ce même organisme de bienfaisance ou fondation. – iamcardib (@iamcardib) 6 décembre 2020

Cardi s’est maintenant excusé à contrecœur. Dit-elle: « Ok les gars, je m’excuse. Vous êtes heureux?! Je ne vous vois pas demander à Trump des excuses quand il a raté des réunions COVID pour jouer au golf mais… »

Elle a ajouté: « J’achète définitivement le sac maintenant. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂