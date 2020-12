Cardi B répond après que les fans l’ont traînée pour avoir envisagé d’acheter un sac à main de 88000 €

Cardi B a répondu aux fans qui lui ont reproché d’envisager de déposer 88 000 € sur un sac à main.

Cardi B a répondu aux fans sur Twitter qui l’ont critiquée après avoir mentionné vouloir dépenser 88000 dollars pour un sac à main. Stéphane Cardinale / « Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? Omggg, c’est tentant », a-t-elle d’abord tweeté samedi après-midi. Les fans se sont immédiatement offusqués des dépenses apparemment imprudentes alors que des millions de personnes à travers les États-Unis sont au chômage en raison de la pandémie de coronavirus. Au début, Cardi s’est défendue, renvoyant les fans à ses actions caritatives au cours des derniers mois. « Tout organisme de bienfaisance ou fondation déposera vos reçus sous le commentaire » Je vais égaler ce que vous avez donné et faire correspondre votre don à ce même organisme de bienfaisance ou fondation. Associons l’énergie « , at-elle tweeté. Elle a ajouté dans un autre tweet: « J’ai déjà fait un don de 2 millions de dollars cette année et je fais quelque chose de très spécial dans un autre pays qui sera fait l’année prochaine. Qu’avez-vous donné? » Cardi a également fait un don important aux médecins et aux premiers intervenants à New York en avril. De plus, elle a fait don de millions de dollars aux fans sur CashApp pour les aider. « Ok les gars, je m’excuse. Vous êtes heureux?! Je ne vous vois pas demander à Trump des excuses quand il a raté des réunions COVID pour jouer au golf, mais. » [Via]