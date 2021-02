Cardi B rejoint le casting de «  Wayne’s World  » dans la publicité du Super Bowl

Cardi B est apparu dans une nouvelle publicité aux côtés de Mike Myers Oui Dana Carvey dans ses personnages de «Le monde de Wayne» pour Uber mange, qui sera diffusé pendant la Super Bowl.

Après une première annonce où Myers Oui Carvey retourné à leurs personnages dans le film populaire 1992. Maintenant, une deuxième annonce est arrivée où l’artiste les rejoint, Cardi B, une fois que les acteurs ont critiqué l’utilisation de célébrités dans les publicités.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Les stars de Wayne’s World réapparaissent au Super Bowl

Dans la nouvelle annonce apparaissent Myers, Carvey Oui Cardi B chanter la célèbre chanson de l’émission sur bande, en changeant certains extraits faisant référence à l’application à emporter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lenny Kravitz apparaîtra dans une publicité pendant le Super Bowl

D’un autre côté, Myers Oui Carvey est apparu dans une autre annonce pour Uber mange plus tôt dans la semaine, au cours de laquelle ils ont évoqué Super Bowl avec des phrases telles que « The Game » et « the great Bowl » pour éviter d’encourir des violations du droit d’auteur.