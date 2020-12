Cardi B reçoit le prix Billboard « Femme de l’année » par la mère de Breonna Taylor

Lors de son discours de remerciement, la rappeuse a évoqué tous les projets qu’elle a dû retarder à cause de la pandémie.

Elle a déjà secoué la couverture de Panneau d’affichageLe numéro Femme de l’année 2020 de la publication, et Cardi B a accepté son prix lors de l’événement virtuel Women in Music de la publication. L’artiste lauréate d’un Grammy Award a été honorée par Tamika Palmer, la mère de feu Breonna Taylor qui a été tuée par la police plus tôt cette année. Palmer a félicité Cardi pour le soutien qu’elle a apporté à la cause de sa fille. « L’un des plus fervents défenseurs de la justice de Breonna au cours des neuf derniers mois a été Cardi B », a déclaré Palmer. «Depuis le début, Cardi a utilisé sa plate-forme pour répandre la vérité sur ce qui est arrivé à Breonna et pour réaffirmer que la vie des femmes noires compte. L’impact de Cardi B va bien au-delà de la musique. C’est pourquoi je suis si fier et honoré de présenter Billboard’s Woman du prix de l’année à Miss Cardi B. « Une Cardi reconnaissante est ensuite vue en train d’accepter son prix et de partager un discours sur la façon dont elle a été forcée de modifier ses plans de carrière en raison de la pandémie. « Cette année, quand il s’agissait de musique, j’avais tellement de choses prévues. J’avais tellement de projets que je voulais sortir. Malheureusement, à cause de COVID, je n’ai pas pu produire les visuels comme je le voulais. Il a gâché mon espace créatif. Je pense que tout le monde cette année était juste foiré. « « Je suis juste reconnaissant et reconnaissant que la chanson que j’ai réellement fait sortir cette année qui était ‘WAP’ avec Megan Thee Stallion, non seulement était-ce une chanson incroyable qui a battu tant de disques, mais c’était une conversation à laquelle je n’aurais jamais pensé ça allait être si gros », a poursuivi Cardi. « Cela a énervé tout un tas de républicains sans raison. Tu sais ce que je dis, c’était juste bizarre. » Regardez le discours de Cardi ci-dessous.

