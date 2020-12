Cardi B réagit à l’annonce de la retraite de Teyana Taylor

Cardi B montre son soutien à Teyana Taylor après que la chanteuse a annoncé sa retraite.

Alors que vos rappeurs et chanteurs préférés ont dévoilé leurs statistiques Spotify Wrapped 2020, Teyana Taylor a offert un peu plus d’informations sur sa carrière que ses numéros de streaming. Teyana a offert des nouvelles douces-amères à ses partisans: elle prend sa retraite. Pas entièrement mais «ce chapitre» de son histoire que beaucoup ont pris comme sa retraite de la musique. « Je ne suis pas allé devant dans les moments où je me sentais super sous-estimé en tant qu’artiste, recevant peu ou pas de véritable poussée de la » machine « , obtenant constamment l’extrémité la plus courte du bâton, étant négligé, je veux dire la liste encore et encore lol », a-t-elle écrit sur Instagram. «Je retire ce chapitre de mon histoire avec le réconfort de pouvoir partir l’esprit tranquille en voyant que tout le travail acharné et la passion mis en œuvre ont été en effet aimés et soutenus quelque part dans le monde. Teyana Taylor a précédemment exprimé ses frustrations avec l’industrie, en particulier avec la façon dont Def Jam et GOOD Music ont géré KTSE. Mais encore, les gens, y compris ses pairs, manqueront sa présence et son art. Cardi B, par exemple, a jugé Teyana Taylor L’album son projet préféré de l’année et a exprimé son regret que Taylor se sent comme elle le fait. « Si vous me connaissez, vous savez que l’album de Teyana Taylor est mon préféré de 2020 », a-t-elle tweeté. « Je jure qu’elle a vraiment eu le meilleur album cette année. Je déteste qu’elle ressente ce qu’elle ressent parce qu’elle est tellement talentueuse et que la musique est tellement bonne. » Elle a ensuite révélé ses morceaux préférés hors du disque. « Tuh par où dois-je commencer …… Wake up love, 1800, morning, 69, killa, ….. Perdez-vous les uns les autres m’ont eu dans mes sentiments début octobre. Juste un très bon projet maaaannn, » elle a ajouté. Consultez les tweets de Cardi ci-dessous.