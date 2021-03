Cardi B nie qu’Eminem ait refusé la collaboration

Le rappeur, Cardi B a rejeté des informations indiquant que Eminem aurait refusé l’opportunité de collaborer avec elle sur son dernier album.

La déclaration de Cardi B intervient après que la rappeuse a déclaré qu’elle était en « mode album complet » plus tôt dans le mois, lorsqu’elle a partagé un aperçu de sa nouvelle musique inédite.

BIG LIES … Je sors d’Internet et tu fais de la merde Je n’ai encore envoyé aucune chanson à aucun artiste. J’adore son travail et beaucoup de respect. https://t.co/PIYMUIEBDn – iamcardib (@iamcardib)

26 mars 2021





Après la publication d’un tweet disant: «Eminem a maintenant refusé une collaboration avec Cardi B sur son prochain projet», car le rappeur «ne s’intéresse pas à la culture ou à son art».

Au commentaire, Cardi B a répondu par un simple message, «Big Lies», «Je quitte Internet et ils commencent à parler de merde… Je n’ai envoyé aucune chanson à aucun artiste jusqu’à présent. J’adore son travail et je le respecte beaucoup. Cela n’a même pas de sens. «

Puisqu’ils aiment inventer des MENSONGES sur moi parce qu’ils sont tellement obsédés, sachez ça … vous riez tous de cette fausse rumeur, mais attendez de voir ces prochaines collaborations » – iamcardib (@iamcardib)

26 mars 2021





En parlant de la façon dont ses fans «se moquent de cette fausse rumeur», Cadi a révélé que d’autres nouvelles collaborations sont légitimes et en cours, «Attendez de voir toutes ces nouvelles collaborations».

D’autre part, le dernier single du rappeur, ‘EN HAUT’ atteint le numéro un du classement Panneau d’affichage pendant cette semaine.