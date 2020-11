Cardi B ne peut pas croire la collection de baskets Offset

La collection de baskets Offset ne cesse de s’agrandir.

Offset fait partie des plus grands artistes du monde et quand vous avez beaucoup de succès, vous gagnez beaucoup d’argent. Pour de nombreux artistes, cela leur permet de se payer certains des biens et services qu’ils ne pouvaient pas obtenir lorsqu’ils étaient enfants ou jeunes adultes. En ce qui concerne Offset en particulier, il a utilisé son argent durement gagné pour s’acheter toute une brigade de véhicules, tout en achetant une quantité obscène de baskets. le Père de 4 Le rappeur a toujours montré sa collection sur les réseaux sociaux, bien que récemment, Cardi B ait été impressionné par le nombre de chaussures qu’il avait. Dans le clip ci-dessous, Offset conduit Cardi dans un immense dressing qui ne comporte rien d’autre que des boîtes soigneusement rangées remplies de baskets. Cardi exprime son étonnement face à la collection, notant qu’elle ne représente qu’environ un quart de ce qu’il possède réellement. Offset intervient finalement et confirme qu’il a 3200 paires de chaussures à son nom. Au cours des deux dernières années, Offset s’est assuré de fléchir sur Instagram chaque fois qu’il obtenait une paire de chaussures exclusive avant même leur sortie. Cela a conduit à une certaine jalousie parmi les sneakerheads, bien que vous ne puissiez vraiment pas blâmer Offset d’avoir profité de son statut pour obtenir des chaussures limitées. Chaque sneakerhead le ferait s’il en avait l’occasion. Dites-nous ce que vous pensez de la collection Offset, dans les commentaires ci-dessous. Amy Sussman /