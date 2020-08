Avant la sortie de leur single collaboratif «WAP», Cardi B et Megan Thee Stallion partagent la pochette explicite du vinyle en édition limitée.

Cardi B est sur le point de faire son grand retour ce soir, taquinant la sortie de son nouveau single “WAP”, qui met en vedette Megan Thee Stallion. La pochette est l’une des meilleures que nous ayons vues cette année, montrant les deux superstars rappeurs dos à dos, tirant la langue et faisant exactement la même expression faciale. La symétrie est au rendez-vous. Espérons que cela signifie que leur chimie enregistrée sera également là. Considérant qu’il s’agit de leur première collaboration, le résultat est vraiment inattendu. Alors que nous attendons l’arrivée de la chanson à minuit, Cardi B a officiellement partagé la pochette alternative, qui sera sur la couverture de la copie vinyle en édition limitée. “Nouveau VINYL SORTIE MAINTENANT SUR MON SITE WEB”, a écrit Cardi B, montrant la couverture alternative explicite. L’illustration rose montre Megan et Cardi de dos alors qu’ils se tiennent dans une piscine d’eau, vêtus respectivement de jaune et de violet. Aucun d’eux ne porte quoi que ce soit en haut et, en bas, ils sont à peine recouverts de tongs. C’est définitivement une couverture assez chaude. Chaque exemplaire du vinyle sera signé par Cardi B, ce qui le rend d’autant plus spécial pour ses fans. Nous pouvons garantir qu’avec la réaction de ses partisans à la nouvelle de son retour, son bras sera douloureux d’avoir écrit autant d’autographes. Que pensez-vous de la couverture alternative? Meilleur que l’original?