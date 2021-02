Cardi B explique pourquoi elle n’a pas de baby-sitter pour sa fille

Cardi B n’a pas été facile pendant la pandémie. Alors que les concerts et autres événements de grande envergure ont été annulés, le rappeur, auteur-compositeur et acteur a continué à créer de la nouvelle musique, est sur le point de sortir un nouvel album cette année et vient de sortir son premier nouveau single depuis «WAP», un hit- à être appelé «Up».

En plus de tout cela, elle a un rôle qui prend vraiment son temps: être la mère d’un enfant en bas âge actif.

Mais comme elle vient de le révéler dans une interview pour «New Music Daily» de Zane Lowe sur Apple Music, elle n’embauche aucune aide.

«Vous devez équilibrer les choses», a-t-elle déclaré en prenant soin de sa fille de 2 ans, Kutlure, tout en maintenant une carrière bien remplie. «Ça a été tellement dur, parce que quand je serai en studio, je serai juste comme: ‘Je veux juste rentrer à la maison avec mon enfant. Je veux juste rentrer à la maison avec mon enfant. »

Dernièrement, le studio a été leur deuxième chez eux.

«Ces derniers mois … comme le clip de la chanson (‘Up’), je faisais des répétitions», a-t-elle expliqué. «Je faisais Zoom, à chaque réunion, parce que ces vidéoclips, je prends ça à cœur. Comme, il doit être parfait. Ça doit être incroyable. J’ai envoyé ma fille à New York pendant deux semaines, et j’étais juste au point que je pleurais. Je me dis: «Je dois chercher mon enfant». C’est vraiment compliqué. Tu sais ce que je dis? Je n’ai pas de baby-sitter et je ne veux pas voler ma mère à cause du COVID. «

en relation

Ainsi, la jeune femme de 28 ans et son mari, Offset, trouvent d’autres moyens de s’assurer que quelqu’un est toujours là pour leur petite fille. Cependant, comme Cardi B l’admet volontiers, elle n’a jamais imaginé qu’il en serait ainsi lorsqu’elle avait hâte de fonder leur famille.

«Quand j’étais enceinte, je me disais simplement: ‘Tu sais, je vais juste avoir une baby-sitter, et elle ira partout avec moi sur la route’», se souvient-elle. «Et puis, une fois que nous avons eu un bébé, c’est comme si votre état d’esprit avait changé. C’est comme: «Je ne veux pas de baby-sitter. J’ai peur. Je ne veux pas que personne n’emmène mon enfant nulle part. Je ne veux pas que personne ne touche mon enfant. Comme, je ne peux pas faire confiance aux gens.

Et elle n’est pas la seule de sa famille à ressentir cela, évidemment, car elle a ajouté que sa mère, son père et Offset sont tous «tellement old-school qu’ils ne croient tout simplement pas aux baby-sitters» de toute façon.