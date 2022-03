Cardi B et Offset laissent un énorme pourboire après un repas de 3 000 €

Des sources ont déclaré à Page Six que le couple de rappeurs avait attribué 1 400 € de la facture au personnel de Brooklyn Chop House à New York, après avoir apprécié une soirée de nourriture comprenant des boulettes et des desserts aux côtés de leur équipe.

De plus, c’est Cardi B et Offset – vous n’allez pas exactement les refuser, amirite ?

« [The other patrons] étaient au dessert, donc [the restaurant] leur a apporté des bouteilles de Cristal et des desserts gratuits pour les amener à quitter la zone pour Cardi », a déclaré une source.