Cardi B et Offset accueillent un 2e enfant — voir la photo !

Et bébé en fait quatre !

Lundi, Cardi B a révélé sur son Instagram qu’elle et son collègue rappeur Offset avaient accueilli leur deuxième enfant.

La légende de l’interprète de « Up » indique simplement « 9/4/21 », probablement la date de naissance du bébé. Elle a également ajouté l’emoji de dinosaure et d’ours en peluche, ainsi qu’un cœur bleu, ce qui pourrait indiquer que le bébé est un garçon.

Cardi B n’avait pas révélé le sexe de son bébé auparavant.

Les amis du couple ont inondé les commentaires de vœux, dont deux emoji coeur bleu de Chance the Rapper.

Cardi B, 28 ans, et Offset, 29 ans, sont déjà parents de leur fille Kulture, 3 ans. Leur fille est assez connue dans le monde des médias sociaux, grâce à son compte Instagram, qui est géré par Cardi B.

Comme lors de sa première grossesse, la chanteuse a révélé qu’elle l’attendait en direct à la télévision. Son ventre rond était exposé aux BET Awards en juin alors qu’elle se produisait avec le groupe hip-hop de son mari, Migos.

Elle a également partagé la nouvelle sur son Instagram avec une photo d’elle sans vêtements recouverts de peinture blanche.

Plus tôt cette année, la rappeuse a partagé qu’elle n’avait pas de baby-sitter pour sa fille Kulture, mais cela pourrait changer après que la réalité de jongler avec deux enfants s’est installée.

« Quand j’étais enceinte, je me disais : ‘Tu sais, je vais juste avoir une baby-sitter, et elle va aller partout avec moi sur la route' », a-t-elle déclaré à propos de sa première grossesse lors d’une interview pour Zane. Lowe’s « New Music Daily » sur Apple Music.

« Et puis une fois que nous avons eu un bébé, c’est comme si votre état d’esprit avait changé. C’est comme, ‘Je ne veux pas avoir de baby-sitter. J’ai peur. Je ne veux pas que personne n’emmène mon enfant nulle part. Je ne veux pas que personne touche mon enfant. Comme, je ne peux pas faire confiance aux gens.

