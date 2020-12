Cardi B dit qu’elle explique pourquoi Candace Owen est célèbre

Cardi B aime les médias sociaux se disputer avec des experts conservateurs féminins.

Alors que ses menaces de promener son chien, Tomi Lahren, ont attiré le plus d’attention, elle s’est également lancée avec Candace Owen.

Dans une interview avec Billboard, Cardi a suggéré qu’elle avait rendu Candace célèbre.

« Il y a certaines choses sur lesquelles je veux devenir plus personnel, et je ne veux pas aller sur Instagram Live et en parler parce que les blogs vont tout couper », a déclaré Cardi à propos de sa page OnlyFans. « Il y a certaines personnes que je Je veux maudire, mais je ne veux pas leur donner du poids. Par exemple, lorsque Candace Owens et moi nous sommes disputés, j’ai donné à cette chienne 2 millions de followers.