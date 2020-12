Cardi B, DaBaby et plus de décorations de Noël à couper le souffle

Les célébrités répandent la joie des Fêtes avec des décorations de Noël dans leurs maisons.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année, et malgré les limites apportées par la pandémie, les célébrités sont à la maison pour répandre la joie des fêtes avec un décor de Noël. 2020 a été pleine de revers à cause du COVID-19, mais la seule chose qu’il ne peut pas faire est d’atténuer l’esprit de Noël. Voici quelques célébrités qui ont montré leurs maisons sur le Gram pour les vacances, y compris Cardi B, Summer Walker, DaBaby, et plus encore.

Scott Heins / L’heureux couple a décoré les couloirs de roses élégantes et de cinq arbres de Noël élégants! Kylie Jenner La reine Instagram a partagé son arbre de Noël de 18 pieds de haut avec un thème classique rouge et vert. Simple mais efficace! Summer Walker nous offre son sapin de Noël angélique avec un côté de baby bump! SA Rien ne dit Noël comme un chocolat chaud près de l’arbre! Poupée Kash Regardons-nous le joli sapin de Noël ou l’abondance des sacs Louis Vuitton? Taraji P. Henson le Empire star nous donne un petit bout de son village de Noël! Saint Baby donne l’ambiance ultime du pôle nord avec le thème rouge classique! Rico Nasty Des arbres de Noël à l’envers? Rico est toujours le pionnier! Erica Mena Naughty Santa aime toujours décorer aussi! La belle famille a souhaité à tous de joyeuses fêtes avec le Père Noël et trois beaux arbres assortis.