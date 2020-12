Cardi B conclut un règlement de 30 millions de dollars avec l’ancien directeur: rapport

Cardi B aurait conclu un règlement de 30 millions de dollars dans une affaire judiciaire avec son ancien manager.

Cardi B aurait conclu un règlement de 30 millions de dollars dans un procès avec son ancien directeur, Klenord «Shaft» Raphael du World Star Marketing Group. La bataille juridique a commencé en avril 2018. Theo Wargo / «Cette action, y compris toutes les réclamations et demandes reconventionnelles, est par la présente rejetée dans son intégralité avec préjudice contre toutes les parties. Les parties ont en outre convenu que toutes les parties à cette action supporteront leurs propres frais et honoraires d’avocat », lisent les documents juridiques obtenus par AllHipHop. Raphael a déposé une plainte pour rupture de contrat de 10 millions de dollars, affirmant que Cardi avait renoncé à un accord de signature avec la société et avait plutôt opté pour la gestion du contrôle de la qualité. « Selon mes avocats, un peu mais plus que cela, mais cela ne peut pas être touché tant que mon litige n’est pas terminé », a écrit Cardi dans le tweet de juillet 2020. « Cela ne peut pas être touché tant que nous n’avons pas résolu le différend. Mais quand ce gros chèque frappera mon compte d’un seul coup, il sera allumé. C’est pourquoi je ne trébuche jamais car c’est là. le Violation de la vie privée la rappeuse a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle avait bientôt un nouvel album en route: « Je travaille dessus … Je promets que je ne te retiendrai pas longtemps. Maynr I’m February imma fly dix fans to hear it …. Si Covid ne déteste toujours pas. « [Via]