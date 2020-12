Cardi B approuve la parodie de John Hopkins « WAP » pour « Porter un masque s’il vous plaît »

L’université a publié une vidéo dans laquelle ils ont rendu hommage à la chanson de Cardi & Megan Thee Stallion pour encourager le public à rester en sécurité pendant la pandémie COVID-19.

Le règne du « WAP » semble être sans fin. Cardi B n’a pas soumis son hit n ° 1 assisté par Megan Thee Stallion aux Grammy Awards, mais même sans le manque de reconnaissance de la Recording Academy, la chanson reste un incontournable. « WAP » a balayé le monde en 2020 grâce aux médias sociaux alors que nous avons même vu Jack Black donner sa version speedo sur la danse virale et palpitante. Maintenant, la chanson est utilisée par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pour aider à éduquer les gens sur l’importance de porter des masques pendant la pandémie COVID-19. «L’espoir de tarte dans le ciel pour la vidéo, tout au long, était comme: ‘Et si Cardi B la retweetait?’», A déclaré Nick Moran, directeur associé de l’engagement du public à la Bloomberg School, qui est également responsable de la production la vidéo. Cardi a eu vent de la parodie et l’a retweetée avec la légende en riant «Sksksksk». « Je ne cuisine pas, je ne nettoie pas, mais laissez-moi vous dire que je vais me faire vacciner. #WAmP #WearAMaskPlease », a tweeté l’Université John Hopkins à partir de son compte officiel. Nous sommes dans une deuxième vague de pandémie alors que les cas de COVID-19 sont en augmentation, et comme de nombreux hôpitaux signalent un espace de zéro pour cent dans les unités de soins intensifs et les salles d’urgence, ils feront tout pour attirer le public. La vidéo est devenue virale, vous pouvez donc la consulter ci-dessous.

