Cardi B applaudit à la commentatrice conservatrice Candace Owens pour l’avoir qualifiée d ‘«analphabète»

Cardi B a répliqué à la commentatrice conservatrice Candace Owens pour l’avoir qualifiée de «stupide et analphabète», après avoir interviewé le candidat à la présidentielle, Joe Biden.

Les élections américaines se réchauffent et, alors que les politiciens plaident pour qu’ils deviennent les prochains dirigeants du pays, un couple improbable, Cardi B et le commentateur conservateur Candace Owens, sont officiellement entrés en guerre.

Le rappeur “ WAP ” s’est récemment assis pour un entretien avec le candidat à la présidentielle, Joe Biden. Lors de l’appel vidéo, ils ont discuté du racisme en Amérique, des soins de santé et de la gestion de la crise du COVID-19.

Et malgré la conversation approfondie qui a eu lieu il y a plus de deux semaines, Candace, qui avait initialement critiqué Donald Trump, a affirmé que Biden pensait que «les noirs sont stupides» parce qu’il a choisi de s’asseoir avec un «rappeur analphabète».

LIRE LA SUITE: Russell Brand a appelé pour le clip WAP de Cardi B “mansplaining”

Candace s’assit sur Le spectacle Ben Shapiro, où elle a déclaré que la pertinence de l’interview de Cardi «serait semblable au fait que Donald Trump disait:« Je ne vais donner aucune interview », mais il a décidé de donner une interview à Justin Bieber».

Naturellement, Cardi a applaudi. S’adressant à Instagram, la femme de 27 ans a fait valoir que Biden l’avait choisie pour l’interview en raison de son influence – ajoutant que la semaine dernière, sa chanson avec Megan Thee Stallion, “ WAP ”, avait atteint la première place dans les charts mondiaux.

«Ce n’est pas un secret que j’utilise ma plateforme pour encourager les gens à voter», a-t-elle déclaré à ses abonnés. «J’adore la politique. Aujourd’hui, Candace Owens a dit des choses vraiment désagréables à mon sujet.

“J’ai des millions de followers. Je paie des millions d’impôts. J’ai la chanson numéro un dans ce pays, j’ai la chanson numéro un au Royaume-Uni, j’ai la chanson numéro un en Australie, j’ai la chanson numéro un en Nouvelle-Zélande.

“Tout comme je peux faire en sorte que des millions de personnes fassent leur p * ssy, je peux faire voter des millions de personnes.”

Cardi a également ajouté qu’elle avait dû engager un enquêteur privé après la fuite de son adresse et les partisans de Trump ont été encouragés à “mettre le feu à [her] Accueil”.

La situation est rapidement devenue un va-et-vient entre les deux, après que Candace, 31 ans, ait ensuite enregistré sa propre vidéo.

«Vous n’arrêtez pas de dire que vous avez une chanson numéro un – ça veut dire de la merde», a-t-elle sauté.

«Personne ne se soucie d’une chanson sur votre ‘Wet Ass Pussy’. Cela n’a rien à voir avec l’Amérique noire, et que vous aidiez ou que vous souffriez. En ce moment, vous blessez l’Amérique noire. “

Elle a également ajouté que statistiquement, le mari de Cardi, Offset, est plus susceptible de la tuer qu’un policier.

Cardi a ensuite transféré l’argument sur Twitter, où elle compte 14 millions d’abonnés.

Les fans l’ont rapidement soutenue alors qu’elle publiait une série de tweets affirmant que Candace était “ obsédée ” par elle depuis 2018 et avait publié des commentaires blessants à son sujet à plusieurs reprises.

Elle a également répondu aux commentaires disant qu’elle “préférait que l’argent de ses impôts aille à l’éducation gratuite qu’au financement de la police” et a dénoncé un incident où des partisans de Trump harcelaient sa sœur.

Oui tu as raison j’ai la chanson numéro 1 et j’ai une immense plateforme et je peux faire voter des millions pour obtenir l’HOMME QUI VOUS A UTILISÉ. Je ne veux pas discuter avec toi Candace je n’ai vraiment pas le temps. Honnêtement, je suis désolé pour vous. https://t.co/haACwKRN13

