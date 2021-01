Cardi B appelle les trolls qui l’ont critiquée pour ne pas avoir laissé sa fille écouter WAP

« Je ne suis pas JoJo Siwa! »

Cardi B a applaudi aux critiques à son encontre après avoir empêché sa fille Kulture, deux ans, d’écouter sa chanson à succès « WAP ».

Comme vous le savez, ‘WAP’ était un moment (et le meilleur single de 45secondes.fr de 2020 …). La chanson, sortie en août, a été jugée controversée par certains en raison de ses paroles explicites et de son message sexuellement positif. Cela a lancé tout un défi de danse et des commentateurs politiques conservateurs ont écrit des pièces de réflexion sur sa nature explicite. Cela ne l’a pas empêché de rester fermement dans le classement Hot 100 de Billboard pendant des semaines. La chanson a battu le record de la plus grande semaine de streaming d’ouverture d’une chanson de l’histoire des États-Unis. En bout de ligne: ce n’est certainement pas un bop pour les enfants.

Cardi a récemment partagé un clip d’elle-même en train de danser sur sa chanson tout en parlant à ses fans sur Instagram Live, mais la petite Kulture a écrasé sa session de danse, ce qui a forcé Cardi à éteindre immédiatement la musique. « Non, non, non, » dit-elle en attrapant son verre de vin et en faisant semblant que rien ne s’était passé. Inestimable.

Ce ne serait pas non plus la première fois que Kulture interromprait Cardi. En novembre 2020, Cardi essayait de filmer une vidéo séduisante pour Instagram dans un corset serré lorsque Kulture est entrée adorablement pour voir ce qu’elle faisait. Elle ne peut pas prendre une pause.

Quoi qu’il en soit, revenons à «WAP». Depuis que le clip de Cardi a été diffusé sur Internet, elle a été appelée sur Twitter pour ne pas avoir permis à sa fille d’écouter son fils. Certains l’ont accusée d’être hypocrite d’être stricte avec sa fille mais de ne pas prendre en considération les enfants qui pourraient entendre la chanson. Un fan a tweeté: « Alors ta fille ne peut pas l’écouter mais la fille de tout le monde le peut? @Iamcardib AW OK! Exactement ce que je disais tu as un agenda à pousser avec ce trash ass étiqueté que tu as. DÉGUSTANT. »

Il y a des mamans qui sont des strip-teaseuses. Pop chatte, twerk toute la nuit pour se divertir, ça veut dire qu’ils le font avec leurs enfants? Non! Arrêtez d’en faire un débat, c’est plutôt du bon sens. https://t.co/JqZaUKbjNo – iamcardib (@iamcardib) 5 janvier 2021

Mais Cardi a applaudi les ennemis avec la réponse parfaite. Elle a tweeté: « Tu dois déjà arrêter avec ça! Je ne suis pas jojosiwa! Je ne fais pas de musique pour les enfants Je fais de la musique pour les adultes. Les parents sont responsables de ce que leurs enfants écoutent ou voient. Je suis très personne sexuelle mais pas autour de mon enfant, comme tout autre parent devrait l’être. »

Elle a poursuivi: « Il y a des mamans qui sont des strip-teaseuses. Pop chatte, twerk toute la nuit pour le divertissement, cela signifie-t-il qu’elles le font avec leurs enfants? Non! Arrêtez d’en faire un débat.

Elle a dit ce qu’elle a dit.

