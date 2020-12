Cardi B admet qu’elle est trop timide pour contacter des artistes masculins pour collaborer

Cardi B admet qu’elle est trop timide pour demander à des artistes masculins de collaborer.

Cardi B dit qu’elle est étonnamment timide avec les artistes masculins et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle n’a pas collaboré davantage. Amber De Vos / « Le fait est que je suis timide et vraiment timide pour toucher les artistes masculins, pour être honnête avec vous », a-t-elle déclaré dans une interview avec Billboard, après avoir été nommée femme de l’année. « C’est pourquoi beaucoup de collaborations que je veux, je ne l’ai pas encore parce que j’ai peur de tendre la main. Je suis toujours un peu frappé d’étoiles. Je vais penser que je suis ringard, même si je suis drôle. Cardi collabore toujours assez régulièrement avec des artistes féminines. Pour son single à succès « WAP » du début de l’année, elle s’est associée à Megan Thee Stallion. «Quand il s’agit d’écrire ou de mettre des idées de ma vie personnelle dans la musique, je suis vraiment timide», dit-elle. «Quand j’interprète des chansons comme ‘Be Careful’ ou ‘Ring’, je ferme généralement les yeux parce que je suis vraiment timide à l’idée de montrer ce côté amoureux. Même à mon ingénieur, je commence à rire … comme, ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas. C’est tellement embarrassant », a-t-elle poursuivi dans l’article de couverture du Billboard. Un artiste masculin avec qui Cardi n’a pas hésité à se connecter est le rappeur Migos Offset, avec qui elle partage un enfant, Kulture. [Via]