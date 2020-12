Cardi B a préparé un spécial « WAP » pour l’anniversaire d’Offset

Cardi B a expliqué très clairement ce qu’elle a obtenu Offset pour son 29e anniversaire, et on dirait qu’il va se régaler d’après les paroles de son single à succès « WAP ».

S’il y a une personne qui peut attester que Cardi B n’est pas «tout le monde parle» sur son hit «WAP», nous allons boiter et dire que Offset sait ce qu’est la vraie affaire. Sinon, il semble que la reine du rap lui rappellera ce soir pour son 29e anniversaire d’après une vidéo récente qu’elle a postée sur Twitter.

Image: Jon Kopaloff / N’ayant jamais peur de partager quoi que ce soit avec ses abonnés, Cardi B a donné à ses 15,6 millions de fans Twitter un aperçu de ce que Offset lui réserve plus tard ce soir, ou probablement en ce moment si nous sommes honnêtes. Le clip ne dure pas plus d’une seconde, mais il n’y a rien de timide dans ce à quoi ils font référence. Bien sûr, c’est formidable de voir ces deux-là faire fonctionner leur mariage de toutes les manières possibles, surtout après avoir presque divorcé il y a quelques mois. Heureusement, les choses ont semblé bouger à merveille pour le couple depuis Thanksgiving dernier, quand ils ont organisé une réunion de famille remplie de défis de danse virale et Quavo riant de l’étage. Quelques personnes sur les réseaux sociaux, y compris certains d’entre vous dans les commentaires, ont estimé qu’il était irresponsable pour Cardi et Offset d’avoir un groupe aussi grand qu’eux dans une maison ensemble pendant une pandémie mondiale, mais en fin de compte, nous comprenons tous qu’il suffit de comprendre que les rappeurs vont faire ce qu’ils veulent. Au moins ce soir, on dirait que ce ne sera qu’une fête pour deux. Regardez le court clip ci-dessous pour voir comment Cardi B prévoit de le mettre sur Offset ce soir pour son 29e anniversaire. S’amuser!