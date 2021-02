Carbon Watch: une application Android qui vous permet d’évaluer votre empreinte carbone, suggère comment la réduire

22 févr.2021 13:14:38 IST

Le ministère de l’Environnement et des Forêts, Territoire de l’Union (UT), a développé une application mobile appelée Montre carbone, qui permettra aux utilisateurs d’évaluer leur empreinte carbone et proposera des moyens de la réduire. L’application est actuellement disponible exclusivement sur Android, et peut être téléchargée via un code QR ou en vous rendant sur ce lien. Pour une raison quelconque, l’application n’est pas facilement consultable sur le Google Play Store, et le meilleur moyen d’accéder à l’application est via le lien ci-dessus.

Bien que l’application ait été déployée à Chandigarh et que le ministère de l’Environnement et des Forêts se concentre actuellement sur les commentaires reçus des résidents de Chandigarh, elle peut être utilisée par n’importe qui dans le pays tant qu’ils ont un smartphone Android. Les utilisateurs peuvent ajouter leur code PIN d’adresse dans l’application et analyser leur empreinte carbone moyenne. L’application divise actuellement les utilisateurs en deux catégories – Chandigarh et en dehors de Chandigarh. Les contributions des résidents de l’UT sont utilisées par le Département de l’environnement, et celles des utilisateurs extérieurs à l’UT le seront principalement pour la connaissance de l’utilisateur.

Pour les non-initiés, l’empreinte carbone est la quantité de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, rejetée dans l’atmosphère à la suite des activités d’un individu, d’une organisation ou d’une communauté en particulier.

Dans le Montre carbone , les utilisateurs doivent remplir un formulaire avec des détails sur leur production de déchets ainsi que sur leurs habitudes et activités de consommation d’eau, d’énergie et de transport. Il sera demandé aux utilisateurs d’indiquer leur consommation quotidienne d’eau, leur consommation mensuelle d’unités électriques, la production de déchets par l’individu et sa famille, ainsi que leur mode de transport habituel et le nombre de véhicules qu’ils utilisent.

Une fois que les utilisateurs auront rempli les détails, l’application proposera aux utilisateurs des moyens de réduire leur empreinte carbone. Par exemple, si un utilisateur dit qu’il voyage généralement en voiture, l’application suggère de prendre les transports en commun ou un vélo.

Carbon Watch: premières impressions

Nous avons téléchargé l’application Carbon Watch pour avoir un aperçu de la même chose. Bien que l’application soit issue de grandes intentions, le lancement de l’application semble prématuré. Étant donné que l’application vise à éduquer les utilisateurs et à collecter des données sur l’empreinte carbone moyenne de ses utilisateurs, elle n’aurait pas dû être limitée aux smartphones Android.

De plus, nous ne savons pas si l’expérience utilisateur est différente pour les résidents de Chandigarh, mais actuellement, en accédant à l’application depuis Delhi NCR, Montre carbone semble à moitié cuit. Les différents formulaires de catégories n’étaient pas accessibles – sauf celui pour la consommation d’eau.

Curieusement, l’application ne se connectait pas au Wi-Fi, mais fonctionnait lorsqu’elle était connectée aux données mobiles.

