Caractéristiques de la Xbox Series S révélées: Ray Tracing, 120 ips et SSD 512 Go

Ce qui semblait être un autre jour d’attente pour apprendre de nouvelles informations sur la prochaine génération de consoles a fini par devenir un véritable tremblement de terre. Microsoft a finalement décidé d’annoncer aujourd’hui Xbox Series S, un nouveau modèle qui arrivera avec la Xbox Series X pour offrir deux options de nouvelle génération très intéressantes.

Bien que pour le moment la société ait seulement décidé d’officialiser le modèle et le prix auquel le marché arrivera (299 euros), une bande-annonce complète a été divulguée où apparaissent les principales caractéristiques de la console et que Microsoft ne prendra peut-être pas trop de temps à publier. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous:

inutile de retenir ça maintenant je suppose pic.twitter.com/SgOAjm3BuP – WalkingCat (@ _h0x0d_) 8 septembre 2020

Xbox Series S: beaucoup plus petite mais avec du muscle à revendre

Comme nous vous l’avons dit, la bande-annonce ne provient pas encore d’un compte Xbox officiel, mais il ressort clairement de sa facture que ce sera celle qui sera rendue publique dans les prochaines heures. La liste complète des fonctionnalités révélées est la suivante:

60% plus petit que la Xbox Series X

Ombrage à taux variable (uniquement disponible dans RDNA2)

Taux de rafraîchissement variable

Prise en charge du lancer de rayons

Résolutions 1440p et taux de 120 ips

SSD de 512 Go

N’aura pas de lecteur

Redimensionné en 4K

Bien que ces nouvelles informations ne nous montrent pas les « tripes » de la nouvelle console Microsoft, les caractéristiques révélées correspondent parfaitement aux spécifications divulguées il y a des semaines, il est donc plus que possible que la Xbox Series S ait une architecture RDNA 2, Processeur presque identique à la Xbox Series X et un GPU 4 tflops.

Microsoft a sans aucun doute frappé la table en montrant la Xbox Series S par surprise, et c’est qu’elle offrira une alternative très attrayante pour ces personnes qui doutaient encore de pouvoir passer à la prochaine génération de sortie. Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle Xbox Series S?