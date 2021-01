Caractéristique: Meilleurs jeux Kirby de tous les temps

Kirby – l’un des visages les plus célèbres (avec de petits bras et pieds attachés) de l’écurie de stars de Nintendo – épate les joueurs avec ses capacités impressionnantes et sa polyvalence depuis près de trente ans maintenant. Créé par Smash Bros. le boss Masahiro Sakurai, le rose a construit une bibliothèque très impressionnante de jeux dans une variété de genres depuis ses débuts dans Game Boy en 1992, Le pays des rêves de Kirby.

En fait, Kirby et son catalogue représentent une étrange dichotomie. C’est un protagoniste de plate-forme super accessible prêt à embarquer les novices et les jeunes joueurs dans ses aventures itératives, mais il est aussi (et peut-être à juste titre puisqu’il est le produit d’une société nommée HAL Laboratory) le sujet de nombreuses expériences de jeu folles; un cochon d’Inde pour de nouvelles mécaniques et idées de jeu. Kirby est le jeu vidéo le plus fade et le plus Le plus excitant personnage. Peut-être qu’une telle adaptabilité est à attendre d’un individu qui peut se transformer à volonté et adopter les caractéristiques de quiconque ou de tout ce avec quoi il entre en contact.

Nous avons récemment demandé aux lecteurs de Nintendo Life d’évaluer leurs jeux Kirby préférés et le résultat est la liste classée que vous voyez ci-dessous. Dans un souci d’exhaustivité, cette sélection comprend tous les spin-offs, la réédition et la mise à niveau de «Deluxe», la compilation et le portage de ses succès précédents – trente-cinq selon nos calculs.

Il est important de noter que les résultats sont mis à jour en temps réel en fonction du classement utilisateur correspondant à chaque jeu dans la base de données de jeux Nintendo Life. Par conséquent, il est tout à fait possible d’influencer le classement ci-dessous en lisant ceci. Si vous n’avez pas encore noté vos favoris, cliquez simplement sur l’étoile du jeu que vous souhaitez noter et attribuez un score approprié.

Assez de bavardage. Montez à bord de votre étoile de distorsion et tenez bon – nous sommes sur le point de vous guider à travers chaque jeu Kirby classé du meilleur au pire. Eh bien, du pire au meilleur, en fait. Il n’y a rien de mal à un peu de suspense …

Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: 19 janvier 2018 ( Etats-Unis ) / 3 novembre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Kirby Battle Royale tombe dans une catégorie de versions «B» ou «C-list». Alors que les principaux jeux de la série sur 3DS offrent de la créativité, un design intelligent et une quantité généreuse de contenu, celui-ci est insuffisant à tous égards. Ce n’est pas un mal jeu, mais il est médiocre. Pour les familles et les amateurs de mini-jeux capables de jouer au multijoueur local, il y a du plaisir à avoir, mais un mode histoire répétitif et des serveurs en ligne peu peuplés saperont l’enthousiasme des autres. Kirby a peut-être beaucoup de ses capacités emblématiques ici, mais l’approche copier-coller et les mini-jeux limités signifient que cela ne se rapproche pas de la qualité et du plaisir des autres jeux de la mascotte. A lire : Pokémon Sword & Shield - Snow Lands of the Crown: Dernier DLC avec un développement majeur Date de sortie: 13 avril 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Une version gratuite basée sur le mode Team Kirby Clash dans Kirby: Planète Robobot, Équipe Kirby Clash Deluxe était une expérience multijoueur gratuite au démarrage combinant le gameplay d’action-RPG de ce mode avec un piment de mécanismes F2P (limitations de bataille et Gem Apples comme monnaie, par exemple). Il a également utilisé la fonction Streetpass de 3DS – oh combien cela nous manque! – qui permet aux Kirby des personnes que vous croisez dans la rue de vous rejoindre au combat. Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo Date de sortie: 29 août 2014 ( Etats-Unis ) / 12 février 2015 ( Royaume-Uni / UE ) Extension du mini-jeu original Kirby Fighters de Kirby: Triple Deluxe avec des batailles en équipe, des combats de boss, des cosplay à collectionner et plusieurs nouvelles étapes, Kirby Fighters Deluxe est à la fois une mise à niveau intéressante et un excellent jeu à part entière. Le manque de jeu en ligne est décevant, mais cela vaut la peine de trouver des amis; Le multijoueur local est un moment incroyablement agréable, et des commandes simples, des handicaps utiles et le téléchargement le rendent accessible à tous. Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo Date de sortie: 4 septembre 2019 ( Etats-Unis ) / 5 septembre 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Une version améliorée du jeu Kirby gratuit, Team Kirby Clash Deluxe, Super Kirby Clash maintient le standard de la série avec sa liste de boss incroyablement diversifiée, sa mécanique RPG-lite simple et son grand potentiel de rejouabilité. Le multijoueur en ligne est instable et peu fiable, mais en tant que version gratuite, Super Kirby Clash gère sa monétisation intelligemment et ne se retient pas trop, vous offrant une bonne quantité de contenu limité dans le temps par rapport à ce que vous ressentez. payant. Il y a peu de raisons de ne pas essayer cela si cela vous a échappé. Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo Date de sortie: 29 août 2014 ( Etats-Unis ) / 12 février 2015 ( Royaume-Uni / UE ) Une autre mise à jour autonome d’un mode d’un jeu précédent, Dedede’s Drum Dash Deluxe est un succès pour les fans de jeux de rythme; court mais très doux, il offre des airs merveilleux, des niveaux intelligents et des tonnes de charme Kirby. C’est aussi une excellente extension du mini-jeu original, avec toutes les nouvelles étapes et de nombreux ajustements de gameplay amusants. Quiconque cherche une nouvelle version de la plate-forme musicale devrait traquer celui-ci. C’est Dedede-lightful. Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: 6 juil 2017 ( Etats-Unis ) / 6 juil 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Une version autonome du sous-jeu Kirby 3D Rumble de Planet Robobot, Explosion d’explosion de Kirby se penche vers les racines de la série Dream Land malgré sa troisième dimension ajoutée. Blowout Blast est magnifique, contrôle bien et est facile à prendre en main, à jouer et à rejouer. C’est aussi un peu trop simple dans sa construction, et aurait pu bénéficier de quelques surprises pour pimenter les choses dans les étapes principales. Les jeunes joueurs vont probablement s’amuser, et Kirby aime toujours beaucoup les complétistes, mais quiconque n’est pas complètement au courant de l’élément de recherche de score pourrait trouver l’expérience un peu dégonflante. A lire : De près au concert virtuel `` Tokyo Super Hits Live 2020 '' de Spotify - Spotify Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: Avril 1997 ( Etats-Unis ) / 28 août 1997 ( Royaume-Uni / UE ) Si vous aimez les casse-têtes qui tombent, alors Empileur d’étoiles de Kirby est un peu amusant. Le mode Round Clear vous donne des niveaux fixes à jouer, après quoi vous vous retrouverez avec des tentatives de score élevé, comme la plupart des énigmes. Il a obtenu un remake de Super Famicom exclusif au Japon très tard dans la vie de ce système, bien qu’il ne soit jamais venu en Occident parce que le marché grand public des jeux SNES avait disparu en 1998. Tout compte fait, c’est assez amusant. Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: 11 avril 2001 ( Etats-Unis ) Sorti en 2000 au Japon et l’année suivante en Amérique du Nord, ce spin-off de GBC n’est jamais venu sur les côtes de PAL. La cartouche comprenait un capteur d’inclinaison qui vous permettait de contrôler Kirby en le faisant rouler autour des niveaux, le guidant vers l’objectif. Kirby Tilt ‘n’ Tumble n’est pas révolutionnaire, mais c’est une curiosité Kirby amusante et vaut la peine d’être jouée si vous pouvez la retrouver. Assurez-vous de le jouer dans un GBC ou un GBA ordinaire, cependant – l’accéléromètre n’aime pas être tenu à l’envers dans un GBA SP, et vous n’irez pas très loin en le branchant dans un Game Boy Player non plus. Éditeur: Nintendo / Développeur: Compiler Date de sortie: 24 sept. 2007 ( Etats-Unis ) / 27 juillet 2007 ( Royaume-Uni / UE ) Réétiqueté comme Piège fantôme de Kirby en Europe, il s’agit simplement de Compile et de Banpresto Super Puyo Puyo avec une couche de peinture rose de HAL. Dans la bataille des puzzlers de Puyo 16 bits, La machine à haricots moyenne du Dr Robotnik a sans doute un léger avantage sur Avalanche de Kirby (pour les joueurs occasionnels, au moins) grâce au système de mot de passe et à une meilleure bande-son. Il est difficile de se tromper trop loin avec Puyo Puyo, cependant, et celui-ci a Kirby dedans. But! Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: 23 septembre 2020 ( Etats-Unis ) / 23 septembre 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Étant donné qu’il est arrivé avec une fanfare pratiquement nulle, Kirby Fighters 2 est un étonnamment brillant Smash Bros.un spin-off de type plateforme de combat qui simplifie le système de contrôle de son grand frère mais offre toujours une bonne profondeur avec sa liste de vingt-deux personnages. Son mode Histoire, en particulier, est un moyen intelligent et convaincant de rendre chaque bataille importante, et ce mode à lui seul dure assez longtemps pour en valoir la peine pour les joueurs solo et coopératifs à la recherche d’une expérience Kirby charnue. Scrappy, mais dans le bon sens. A lire : Ces nouveaux contrôleurs Nintendo Switch impressionnent par leur design Animal Crossing Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: Mai 1996 ( Etats-Unis ) / 1995 ( Royaume-Uni / UE ) Un premier playthrough de Boule de bloc de Kirby dure environ trois heures – il faudra plus de temps à la plupart des joueurs pour surmonter le score de référence de chaque monde et débloquer le monde final – et il y a une valeur de rejouabilité à trouver dans la création de score. Le gameplay classique de Éclater et la délicieuse présentation Kirby, la musique et les power-ups uniques se marient bien, même s’il peut y avoir un peu trop d’attente et d’espoir dans les mondes ultérieurs. Pourtant, Block Ball est un morceau décent de divertissement. Éditeur: Nintendo / Développeur: Laboratoire HAL Date de sortie: 20 février 2015 ( Etats-Unis ) / 8 mai 2015 ( Royaume-Uni / UE ) Kirby et la malédiction arc-en-ciel est parfait pour un dimanche après-midi paresseux: une promenade agréable à travers un monde magnifique, avec quelques concepts novateurs et l’un des plus beaux jeux de la Wii U. Aussi charmant que soit le jeu, Rainbow Curse est à quelques coups de la grandeur : des mécanismes trop répétitifs, des idées sous-utilisées et un échec à intégrer son thème d’argile dans le gameplay de manière significative l’empêchent d’atteindre les hauteurs que son style artistique promet. Bien conçu, alors, mais pas un chef-d’œuvre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂