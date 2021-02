Cara Dune de Gina Carano sera-t-elle refondue dans l’univers Star Wars?

Tard hier soir, Gina Carano a été renvoyée de l’univers Star Wars. Lucasfilm a confirmé que l’acteur ne ferait plus partie de The Mandalorian, ou tout autre projet au sein de la franchise, suite à ce qu’ils ont appelé un comportement «odieux et inacceptable» sur les réseaux sociaux. Carano avait joué Cara Dune sur The Mandalorian et devait faire partie des futures spin-offs en cours de développement. En tant que tel, la nouvelle soulève la question: Disney et Lucasfilm vont-ils refondre le rôle?

Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de réponse définitive. Les fans ont fait part de leurs suggestions sur Twitter, l’ancienne star de Xena Lucy Lawless étant la première favorite. Mais c’est une décision que les pouvoirs en place devront prendre. Lucasfilm a clairement indiqué dans sa déclaration que Gina Carano « n’est pas actuellement employée » par le studio, suggérant que son contrat ne s’étendait pas au-delà The Mandalorian saison 2. D’autres rapports ont suggéré que le studio cherchait à se séparer de Gina Carano en novembre, suite à une activité antérieure sur les réseaux sociaux qui a suscité des appels à #FireGinaCarano sur les réseaux sociaux. La publication récente de Carano, dans laquelle elle partageait une déclaration comparant le fait d’être républicaine à être juive pendant l’Holocauste, a été la goutte d’eau.

Le point principal est que Gina Carano en a fini avec Guerres des étoiles, et très probablement Hollywood, du moins pendant longtemps, avec les retombées. Mais Cara Dune est un personnage. Quelqu’un d’autre peut jouer ce personnage. Il s’agit de savoir si les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, qui sont les principales forces créatives derrière The Mandalorian et ses spin-offs, ainsi que les cadres de studio, estiment que c’est la meilleure voie à suivre. C’est à tout le moins une voie à suivre. Une solution qui leur permettrait de poursuivre leurs plans d’origine comme prévu. Juste avec un nouvel acteur à bord.

Il existe des précédents dans l’histoire relativement récente qui suggèrent que la refonte est quelque chose qu’ils sont prêts à faire. Par exemple, lorsque les négociations ont échoué pour que Terrance Howard revienne sous le nom de James Rhodes, alias Rhodey, à L’homme de fer 2 suite à sa performance dans Homme de fer, le studio, à la place, a fait appel à Don Cheadle pour jouer le rôle. Certes, c’était avant que Disney n’achète Marvel mais, comme cela fonctionnait si bien, cela pourrait éclairer les décisions futures.

Sur le Guerres des étoiles Côté des choses, il n’y a pas eu de situation tout à fait comme celle-ci depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, si jamais. Mais le laiton a montré sa volonté de faire un grand changement en cas de besoin. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, s’est séparée des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller sur Solo: une histoire de Star Wars bien en production. Ils avaient des désaccords majeurs de manière créative. Au lieu de cela, Ron Howard a été amené et une grande partie du film a été refaite. C’était une décision coûteuse et il est difficile de dire si c’était la bonne ou non. Dans tous les cas, si des administrateurs peuvent être remplacés, un artiste peut certainement l’être aussi. Surtout si cela profite à l’une des plus grandes franchises de la timonerie de Disney.

La raison pour laquelle la refonte peut être l’option la plus attrayante est double. D’une part, juste derrière Baby Yoda et Mando, Cara Dune s’était avérée plutôt populaire. Cela ne doit pas être écarté. Au-delà de cela, le personnage semblait sur le point de faire partie intégrante de l’avenir. Hormis toute inclusion possible dans The Mandalorian saison 3, on s’attendait à ce que Gina Carano joue un rôle important dans Rangers de la Nouvelle République, l’une des nombreuses spin-offs annoncées dans le cadre de la présentation de la journée des investisseurs de Disney. Des spectacles comme ça et Ahsoka aboutira éventuellement à une « série d’événements ». Il va de soi que Dune ferait également partie de ce grand événement.

Donc, plutôt que d’avoir à retravailler l’un de ces plans, du point de vue de l’histoire, il suffit de faire appel à un nouvel acteur et de le laisser reprendre là où Gina Carano s’était arrêté. Il ne manquerait sûrement pas d’acteurs heureux de jouer un rôle significatif dans la Guerres des étoiles franchise, car cela pourrait porter ses fruits pour les années à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de la situation.

