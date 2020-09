Cara Delevingne et Halsey auraient une liaison

05.09.2020 14h00

Le mannequin et actrice Cara Delevingne et le musicien Halsey se seraient rapprochés. Les deux ont quelque chose de spécial en commun: leurs ex-partenaires Ashley Benson et le rappeur G-Eazy ont commencé à sortir ensemble il y a trois mois.

Que se passe-t-il entre le mannequin Cara Delevingne (28 ans) et la chanteuse Halsey (25 ans)? Un initié a dit au tabloïd britannique “The Sun” qu’ils devraient sortir en secret. La chose épicée à ce sujet: les ex-partenaires des deux se sont également rapprochés. Cara Delevingne s’est séparée de l’actrice Ashley Benson, 30 ans, en avril après une relation de deux ans. Elle est maintenant satisfaite du rappeur G-Eazy (31 ans, “I Mean It”), qui a vécu une relation de marche-arrêt avec Halsey de 2017 à 2018.

«Cara voit Halsey depuis quelques semaines. Les deux s’amusent ensemble », a déclaré la source du« Soleil ». Tout est très détendu et les deux ne sont pas intéressés par un lien solide. Votre connexion n’est pas non plus “exclusive”. Les deux femmes se sont révélées bisexuelles dans le passé. “Ils sont tous les deux très ouverts sur leur sexualité et veulent juste s’amuser, ils sont sur la même longueur d’onde”, a déclaré l’initié. Les deux sont généralement très occupés à faire le tour du monde, mais en raison de la crise Corona, ils passent beaucoup de temps à Los Angeles.

(jom / spot)