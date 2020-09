Cara Delevingne échange son ex-partenaire avec G-Eazy: ça va bien?

05.09.2020 21h10

Selon la rumeur, Cara Delevingne sort avec Halsey et si c’est vrai, ce serait un jeu d’échange d’arbres très fou.

Le mannequin de 28 ans et le chanteur de 25 ans se seraient moqués après que leurs ex-partenaires Ashley Benson et G-Eazy se soient mis en couple.

“Ils s’amusent beaucoup ensemble!”

Une source a déclaré à la chronique «Bizarre» du journal britannique «The Sun»: «Cara a rencontré Halsey ces dernières semaines et ils s’amusent beaucoup ensemble.»

Et plus loin: «Tout est très détendu et juste amusant. Aucun d’eux ne veut quelque chose de sérieux, c’est bien quand ils rencontrent d’autres personnes. “

Sur la même longueur d’onde

Pour les deux, c’est encore un peu détendu en ce moment: «Ils sont tous les deux très ouverts sur leur sexualité et veulent juste profiter de leur temps ensemble, ils sont juste sur la même longueur d’onde. Ils sont tous les deux tellement occupés et volent à travers le monde, mais maintenant qu’ils sont coincés à Los Angeles, ils ont une chance de se connaître. “

Ils pensent que c’est drôle

Cara Delevingne l’embrasse devant ses amis et ainsi de suite. Ce n’est pas un gros problème pour eux. C’est juste drôle que leurs ex soient ensemble maintenant, mais personne n’est en colère contre personne. “

Cara et Ashley se sont séparés en avril après avoir passé deux années complètes ensemble. Halsey a fréquenté le rappeur G-Eazy pendant un an avant la séparation des deux en 2018. Alors que Halsey se définit comme bisexuelle, Cara s’est précédemment qualifiée de pansexuelle.

Elle a torturé avec un autre

Il y a seulement quelques semaines, cependant, elle aurait torturé avec une autre dame. Après que le mannequin et Margaret Qualley aient été vus en train de se bécoter en Californie en juillet, selon des rapports américains, la jeune femme de 27 ans a téléchargé plusieurs photos avec Margaret Qualley, connue dans la série “The Leftover”. De plus, la jeune femme de 25 ans est la fille de la star hollywoodienne Andie MacDowell (62 ans).

Donc, cela semble être fini maintenant …

