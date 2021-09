Car Combat Series Twisted Metal prétendument sur le point d’un retour

Un nouveau jeu Twisted Metal serait en cours de développement et coïncidera avec la prochaine émission télévisée de Sony. La série – qui a déjà été redémarrée sur PlayStation 3 – est l’une des plus anciennes du portefeuille propriétaire de PlayStation, et bien qu’elle n’ait jamais vraiment résonné sur le marché européen, elle est considérée comme un classique culte aux États-Unis.

La rumeur, comme c’est si souvent le cas de nos jours, remonte au scribe de GamesBeat Jeff Grubb, s’exprimant dans le cadre de son podcast premium Giant Bomb. « Je pense que Twisted Metal est en préparation, mais c’est peut-être encore loin, donc je pense que nous sommes en avance », a-t-il déclaré, ajoutant que la synergie entre ses divisions de télévision et de jeux vidéo « parle à un changement de stratégie plus large de Sony ”.

Alors, pouvons-nous nous attendre à voir le titre lors du PlayStation Showcase d’aujourd’hui ? « S’ils ont Twisted Metal prêt à montrer, ils pourraient », a-t-il taquiné. « Mais de toute façon, il semble que cela soit en préparation, il semble que cela arrive, et il semble que cela n’implique pas [series creator] David Jaffe. L’ancien homme de PlayStation avait déjà fait allusion à un titre qui ferait « perdre la tête » aux fans.

En supposant que Grubb soit exact, il sera intéressant de voir quelle forme prendra ce titre, car l’émission télévisée est présentée comme une sorte de « comédie d’action », alors que les jeux originaux – en particulier le volet PS2 Twisted Metal Black – étaient assez sombres et macabre. Nous avons toujours pensé que Twisted Metal se prêterait bien à la bataille royale, personnellement.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Twisted Metal est mentionné par des initiés supposés de l’industrie. Plus tôt dans l’année, le pronostiqueur de Battlefield, Tom Henderson, a publié une photo de Sweet Tooth avec les mots « 2023 ». Il semble donc que quelque chose se prépare – la question est, combien de temps faudra-t-il pour que ce projet émerge ?