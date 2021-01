Capturez les codes Fortnite Flag (2021)

Capturer le drapeau est un type de jeu bien connu à la fois en personne et dans les jeux. Il fait presque toujours une apparition dans les jeux qui permettent la modification, et c’est toujours amusant! Le principe est simple: voler le drapeau de la base ennemie, le ramener et ne pas se faire prendre! Lorsqu’il est modifié dans des jeux de tir, un Une couche de difficulté est ajoutée à cette célèbre bataille d’équipe classique puisque vous pouvez être abattu à distance!

Fortnite ne fait pas exception. Heureusement, nous connaissons bien FortniteCreative Mode et vous avez mis au point une excellente liste de cartes Capturer le drapeau à explorer avec vos amis.

Fortnite Capture la liste des cartes de drapeau

Ce n’est, bien sûr, que la liste restreinte. Lisez ci-dessous pour voir un peu plus de détails sur chacune de ces superbes cartes.

Le passage: Capture inversée du drapeau

Pour ceux d’entre nous de plus de 30 ans – N’oubliez pas de jouer Capturer le drapeau sur Halo 3? Cette carte déclenchera ce sentiment nostalgique des cartes classiques Rouge contre Bleu que vous aviez l’habitude de jouer. Vous voudrez presque acheter le skin Master Chief Fortnite (en supposant que vous ne l’avez pas déjà) pour jouer à cette carte. Cette carte a été bien conçue et est parfaite pour jouer avec de la musique de rage au rythme rapide. Vérifiez-le!

Fire Vs Ice – Capturez le drapeau

Cette carte est beau. Vous pouvez dire que le créateur (le célèbre fabricant de cartes Skttlz) a déployé un effort atroce pour détailler pour divertir et étonner. Il présente votre mécanique de jeu Capture the Flag brute, mettant les joueurs au défi de récupérer deux cartes sur le terrain de l’adversaire et de les ramener à la base. Vous adorerez explorer cette carte; essayez simplement de ne pas vous laisser distraire par la beauté du drapeau lorsque vous portez le drapeau!

Deux châteaux – Capturez le drapeau

Ce n’est pas la première carte à avoir une sélection de classe sur la liste, mais nous voulions lui donner une mention spéciale car le créateur semble avoir très bien conçu la sélection de classe. Ce ne sont en aucun cas des cours compliqués. Aucun d’eux ne se sent particulièrement maîtrisé, ce que nous avons remarqué peut être un problème courant avec la sélection de classe. La conception de la carte est simple, fonctionnelle et classique, tout comme les mécanismes de jeu eux-mêmes. Les tours de huit minutes signifient que vous ne perdez pas non plus l’intérêt pour un match!

Serre Capturez le drapeau!

Nous voulions inclure cette carte en raison de sa simplicité. Si vous cherchez à faire la fête et à passer un tour rapide, c’est la meilleure carte pour cela. Même si avoir toutes les cloches et tous les sifflets sur une carte peut être agréable, parfois vous voulez que ce soit rapide et propre. Il n’y a pas grand-chose à cacher, car la carte est très ouverte par rapport aux autres cartes de cette liste. Cela ajoute un défi si vous tenez le drapeau!

Wizard’s Wonderland Capturez le drapeau

Wizard’s Wonderland utilise avidement le Grappler Gun, qui, selon nous, est un mécanisme passionnant dans un jeu Capture the Flag. S’accrocher à la carte est une fonctionnalité amusante lorsque vous essayez d’esquiver les balles pour marquer des points pour votre équipe. Dans cette carte Capturer le drapeau sur le thème de l’hiver, vous vous retrouvez sur une petite carte avec peu de places pour vous cacher. Cela signifie que ces Grappler Guns sont amusants mais pas trop puissants!

La dévastation capture le drapeau

Nous vous recommandons vivement de donner une chance à cette carte, sinon pour le jeu, du moins pour l’esthétique. Cela vous place sur un bloc décimé dans une ville en ruine, et vous devez vous frayer un chemin jusqu’au drapeau et surveiller votre marche sur le chemin du retour. L’environnement de cette carte est dangereux, donc vous venez d’en ajouter plus lorsque vous essayez d’aider votre équipe à gagner. Essaye le!

Comment utiliser un code de création

Une fois que vous avez chargé le jeu, vous aurez les trois options sur ce que vous voulez jouer (Save the World, Battle Royale et Creative). Cliquez sur l’option créative, puis sur JOUER, puis sur CRÉER (ne démarrez pas de serveur si vous souhaitez jouer en solo).

Une fois chargé, vous verrez une faille orange qui vous mènera aux îles pour créer des cartes personnalisées. Nous ne voulons pas de cela pour le moment, alors cherchez les portails en vedette. Fortnite vous place maintenant dans une zone de portail personnalisée, vous devrez donc peut-être la rechercher un peu. Trouvez les portails avec la console devant eux et interagissez avec l’un d’eux.

De là, vous pouvez soit sélectionner l’un des codes que vous avez ajoutés à vos favoris, soit coller un code que vous avez à la fin de l’URL. Cliquez sur J’accepte et il chargera l’île de votre choix. Vous pouvez alors courir dans la faille, et cela vous transportera sur la carte!