Capturez la galaxie spirale la plus ancienne et la plus lointaine que nous connaissons

Un peu floue et peu détaillée, l’image qui accompagne cet article est celle de les plus anciens astronomes de la galaxie spirale connaissent. Elle s’appelle BRI 1335-0417 et bien que son nom technique ne soit pas très flashy, la galaxie prétend s’être formée il y a 12,4 milliards d’années.





L’image a pu être recréée grâce au télescope Atacama Large Millimeter submillimeter Array (ALMA) au Chili. Peu de télescopes dans le monde ont le pouvoir et les outils nécessaires pour regarder si «loin» dans l’Univers. Dans ce cas, très loin, à tel point que si on fait des calculs cette galaxie a été formé « seulement » environ 1,4 milliard d’années après le Big Bang. En termes astronomiques, ce nombre n’est rien.

Selon les astronomes, galaxies spirales (comme notre Voie Lactée) ce sont les galaxies les plus matures. C’est-à-dire le plus moderne depuis la formation de l’Univers. Dans les premiers stades d’une galaxie, la matière noire rassemble les gaz chauds en groupes qui créent des étoiles. Les étoiles fusionnent ensuite pour créer des galaxies et commencent finalement à tourner, créant des formes de disques en spirale.

Se croit que le pic de formation d’étoiles et de galaxies était d’environ 3,3 milliards d’années après le Big Bang, c’est à ce moment-là que la plupart des étoiles que nous connaissons se sont formées. Le fait que BRI 1335-0417 soit une si vieille galaxie spirale nous donne une idée du moment où ces types de galaxies ont commencé à se former, quelques milliards d’années plus tôt que nous ne le pensions.

Observer le passé

Des photos comme celle-ci nous permet essentiellement de regarder en arrière. Comme il est si loin de nous, le temps qu’il faut à la lumière pour nous atteindre est énorme, nous voyons donc à quoi cela ressemblait dans le passé. Nous voyons à quoi ressemblait la galaxie il y a douze milliards d’années.

Dans les deux cas, Ce n’est pas la plus ancienne galaxie de l’Univers que nous connaissons. Ce titre est pour une galaxie appelée GNz11, qui a été découverte en 2016 par le télescope spatial Hubble. On pense qu’il a existé environ 400 millions d’années après le Big Bang. En 2020, nous avons découvert le plus ancien trou noir, qui s’est produit il y a environ 12,8 milliards d’années.

