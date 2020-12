Captures d’écran de Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ

Les premiers scans de Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ sont affichés avec toutes ses attaques, transformations et statistiques.

Aujourd’hui est un jour où nous avons eu une portion de Dragon Ball pour un tube. D’une part, nous avons le manga Dragon Ball Super 67. Aussi Dokkan Battle, l’arrivée de nouveaux personnages dans Dragon Ball Xenoverse 2 et maintenant les scans de Super bébé 2 dans Dragon Ball FighterZ.

Et il est enfin confirmé que le personnage de Dragon Ball GT sera présent dans FighterZ et sera le quatrième DLC de cette troisième saison, ne laissant qu’un espace pour un prochain personnage dont on ne sait pas ce que ce sera. Raditz ou le Dragon d’une star de Dragon Ball GT?

Les scans où l’on peut voir Vegeta Baby sont assez mauvais, mais on peut apprécier le design du personnage, certaines de ses attaques et informations. Apparemment, Vegeta Super Baby 2 pourra utiliser les aides des personnages tombés au combat. Ce que l’on ne sait pas, c’est si ce sera en de rares occasions, si nous avons besoin d’une barre énergétique pour les utiliser ou si le temps de récupération pour pouvoir utiliser une assistance sera plus long.

Ce que vous voyez clairement en plus des attaques, ce sont les passes décisives. Vous n’avez pas à faire très attention, mais que S, A, S, S, S, S indique que Super Baby dans FighterZ est un bon personnage. Peu de personnages ont d’aussi bonnes statistiques.

Le 20 décembre, il sera présenté par Arc System Works et Bandai Namco. Cela coïncide avec la finale de la ligue japonaise de Dragon Ball FighterZ et aussi avec l’arrivée du manga Dragon Ball Super 67 qui suscite tant d’attentes.