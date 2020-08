Captain Tsubasa: Rise of New Champions Review: Le jeu d’Oliver et Benji est une formidable bombe de nostalgie et de plaisir

Quelle joie. Si quelqu’un me demandait il y a une semaine ce que je pensais de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le retour de ce que beaucoup d’entre nous connaissent encore comme Oliver et Benji dans le monde du jeu vidéo, ma réponse aurait probablement été très différente.

Aujourd’hui, après avoir remporté le championnat des jeunes avec la nouvelle équipe et avoir fait de même avec l’équipe japonaise en Coupe du monde, sur la base des tirs de l’aigle et des lancers du tigre jumeau, la seule chose qui ressort est que. Quelle joie.

Premier spectacle, puis football

Apparemment et lu avant de prendre les commandes, mes sentiments devant Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions c’était celui d’un simple match de football avec la nostalgie du drapeau. Ce n’était pas très mal orienté dans le jouable, mais il y a des nuances qui sont mieux valorisées après une poignée de jeux.

Ici un match ne comprend pas les coups francs, les cartes ou les combinaisons de boutons et joysticks pour dribbler. Ici, vous devez vous soucier de courir, de conserver la possession et d’atteindre le but adverse avec suffisamment d’énergie chargée pour faire un coup spécial.

Bien que tous les mouvements aient leur côté basique, celui qui consiste à appuyer sur le bouton de passe ou sur le bouton de coup de pied sans trop de prétentions, comme s’il s’agissait d’un match de football, la grâce est de créer une chorégraphie qui finit par ressembler à ce que l’on verrait dans un chapitre de la série. Et pour cela, vous devez prendre en compte plusieurs choses.

Le premier est d’abandonner complètement toute idée d’utiliser ce côté le plus basique du jeu. Si vous voulez tirer, vous devez le faire en maintenant le bouton de tir enfoncé assez longtemps pour que ce qui sort de vos pieds soit un tir spécial. Si vous allez passer le ballon, il est préférable de le faire d’en haut en remplissant cette même barre pour que les jumeaux Derrick apparaissent là en train de faire leur catapulte infernale.

Plus de stratégie que de compétence

Tout ce qui ne finit pas par ça, même si c’est un coup avec des possibilités qui se termine entre les trois combinaisons, finit par ressembler à un échec. Et ce n’est pas la même chose qu’un coup lâche finit par se faufiler sous les jambes d’un gardien de but à la recherche de champignons – cela m’est arrivé à plusieurs reprises et j’espère qu’ils le répareront dans les futures mises à jour – que de le faire avec tir de tigre Cela brûle une grande partie de l’herbe sur son chemin et finit par pousser le gardien de but dans le but.

Le travail derrière pour adapter les séquences d’anime les plus mythiques est superbe

La bonne nouvelle est que jouer de cette façon est extrêmement facile. La seule chose qui se trouve sur votre chemin est de savoir comment esquiver les adversaires dans la course ou dribbler dans une sorte de “Pierre papier ciseaux»Et, bien sûr, saper le moral du gardien par des coups qui réduisent sa probabilité d’arrêter le coup suivant.

Le fait que mes enfants jouent en ce moment en faisant des passes de couple chilien et doré au moment où j’écris ces lignes montre bien à quel point cela peut être accessible. A besoin plus de stratégie que de compétence, et cela revient à savoir quelle action choisir dans chaque situation.





Dans tous les cas, le mode formation, idéal pour voir tous les mouvements possibles et apprendre à contrôler leur timing, comme le mode l’histoire, qui les introduit presque tous petit à petit, ils sont largement suffisants pour apprendre à jouer correctement.

Comment vivre un chapitre de la série

Mais au-delà d’apprendre à jouer avant de faire des tournois à la maison ou de voir comment ils vous ventilent en ligne, son mode histoire – contrairement à presque tous les autres jeux de sport – est une expérience essentielle. Tu as grandi en regardant Oliver et Benji ou pas, ça vaut le coup. Le travail derrière lui pour adapter les séquences d’anime les plus mythiques est superbe.

Pour servir d’exemple, je dirai que je me souviens juste assez de la série animée et que je n’ai pas suivi les traces de ses personnages au-delà de leurs équipes initiales. Le fait qu’il parle d’Oliver au lieu de Tsubasa, ou de Nouvelle équipe au lieu de Nankatsu, le montre probablement assez clairement. Pour garder ces noms, même si le jeu a choisi les originaux, ils ne me sortent même pas des coups de tête de Bruce Harper.

La grâce est que, au-delà d’une petite poignée de cinématiques et des conversations avant chaque match, pendant que vous jouez, l’action s’arrête pour céder la place aux moments clés qui font partie de l’intrigue. La blessure à l’épaule d’Oliver ou la première fois que les prêteurs clouent son tir de tigre amélioré dans un match sont des séquences qui sautent lorsque l’histoire l’exige.

Nous pouvons créer notre propre joueur et apprendre les mouvements et les plans spéciaux d’Oliver et de sa compagnie

En plus des clés, il existe également d’autres clés qui sont satisfaites en établissant certaines exigences.

Par exemple, que vous faites face au contraire avec un défenseur spécifique et que l’équipe est sur une bonne note – avec une barre spéciale qui est remplie lors de l’exécution d’actions telles que le dribble, et que je recommande de sauvegarder pour que les gardiens de but puissent faire un super arrêt -. Séquences supplémentaires que le jeu vous indique généralement comment pouvez-vous déverrouiller.

Façonner votre propre Oliver Atom

Avec une campagne séparée en deux chapitres – quatre si l’on tient compte du fait que dans le second, vous pouvez choisir du matériel et accéder à d’autres séquences-, le premier se concentrera sur Oliver et le second nous demandera créer un personnage posséder et faire grandir jusqu’à la Coupe du monde.





Bien que les deux soient tout aussi intéressants et amusants, c’est dans le second que les possibilités du jeu finissent d’exploser. Là, l’idée n’est pas seulement de gagner, mais de le faire avec style pour que notre personnage puisse partir améliorer ses attributs et établir des relations avec d’autres joueurs, qu’ils soient ou non de notre équipe.

Grâce à un système de cartes que vous pouvez presque complètement ignorer, les points gagnés en complétant l’histoire et en surmontant les défis nous permettront acheter des enveloppes -Il n’y a pas d’option pour payer avec de l’argent réel- pour obtenir des joueurs et des objets qui améliorent les statistiques ou d’autres aspects.

Si avant de commencer un jeu, nous établissons un lien avec ces personnages, après l’avoir terminé, nous augmenterons notre amitié avec eux et, petit à petit, nous pourrons partir apprendre tous ses mouvements pour personnaliser davantage notre lecteur. Face à la montée que cela peut sembler de l’extérieur, c’est une idée très bien mise en œuvre basée sur des menus qui ne voleront pas plus d’une minute entre les réunions.





L’avis de VidaExtra

Que je ne crie pas encore plus dans le ciel avec Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions c’est en grande partie la faute d’un système de jeu qui n’est pas complètement poli. Les plans qui glissent sous les jambes ne sont qu’un exemple auquel on pourrait également ajouter des actions excessivement lentes, des personnages qui restent très occasionnellement dans Babia ou le mouvement corseté de tous les joueurs.

Cela fait très longtemps que je n’ai pas apprécié un jeu de sport comme celui-ci

Des problèmes mineurs qui n’ont pas empêché la moindre chose de vivre les matchs de Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions comme un gamin. Mieux encore, je l’ai fait en compagnie de mes enfants, qui ont vibré comme j’étais enfant face à l’arrivée de nouveaux clichés ou arrêts spéciaux qui vous laissent la bouche ouverte.





Cela faisait très, très longtemps que je n’avais pas apprécié un jeu de sport comme celui-ci. Peut-être parce que le football d’arcade a été laissé un peu abandonné bien qu’il soit toujours une idée formidable. Peut-être parce que le succès de Oliver et Benji et que la saga soit toujours vivante aujourd’hui, ce n’est pas par hasard.

Alors oui, à ma grande surprise et probablement la tienne aussi, si tu me demandes aujourd’hui comment elle va Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions Je ne vous enverrai probablement pas tête baissée au magasin pour l’acheter, mais je vais vous dire – avec ma main sur mon cœur comme Oliver Atom écoutant l’hymne national – que Je l’ai apprécié comme si j’avais à nouveau cinq ans.