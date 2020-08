Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Comment valoriser un joueur de 150 ou plus

Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions a vu le jour il y a quelques jours pour apporter un morceau de nostalgie à tous ceux qui ont grandi avec Oliver et compagnie. Également, dans notre analyse vous pouvez voir que le travail de Bandai Namco C’est celui qui, malgré ses inconvénients évidents, parvient à capturer l’essence des moments qui ont fait de la franchise animée l’une des plus épiques de mémoire.

D’un autre côté, bien que dans le mode histoire du jeu, nous puissions nous lancer dans un voyage magique avec le protagoniste de la franchise, nous avons également la possibilité de créer notre propre histoire à travers un personnage personnalisé. Maintenant, nous vous aidons à découvrir comment créer un joueur valant 150 ou plus – tant pour son utilité que pour le fait de débloquer un trophée avec lui -:

Positions

Avant de commencer notre voyage dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nous avons trois options en termes de position: attaquant, défenseur et milieu de terrain. Nous soulignerons donc que d’après notre expérience, la position qui permet le plus facilement d’atteindre une valeur de 150 ou plus en tant que joueur est celle de joueur de milieu de terrain. En effet, dès le début, nous avons eu la possibilité de nous lier d’amitié avec certains des meilleurs milieux de terrain du jeu, comme lui. Tsubasa, bien que aussi Misugi ou Matsuyama, entre autres.

Grâce à cela, et en accordant toujours la priorité à une sélection de milieux de terrain lors du processus de sélection de l’amitié, lors du tournoi international, il sera beaucoup plus facile de “ boire ” des stars telles que Pierre, Heine, Ortiz, Díaz et beaucoup plus. En ce sens, nous vous recommandons également de jouer avec le Toho, en particulier parce que ses défis sont relativement faciles à relever et parce qu’en atteignant la Coupe du monde, nous aurons la capacité de sélection spéciale de Hyuga – mieux vaut ne pas l’utiliser au début -, avec laquelle nous sélectionnerons jusqu’à trois groupes aléatoires d’amitiés à ajouter à la fin de la partie.

Comment ajouter de la valeur

Bien que cela soit surprenant, la vérité est que même le déblocage des points de compétence des exploits sera le moins utile pour augmenter la valeur de notre lecteur personnalisé. C’est pourquoi les milieux de terrain sont la meilleure option pour ajouter de la valeur, puisque les stars du plus haut calibre ont des compétences de toutes sortes: Dribbles, passes, coups combinés, passes combinés… sont des spécialités infinies qui nous aideront à faire de notre joueur une véritable machine offensive.

D’un autre côté, nous voulons préciser que plus de valeur n’est pas toujours mieux, par exemple Jun Misugi a la capacité de ‘Super-substitut‘, qui en entrant en seconde période offre un formidable coup de pouce à tous ses attributs. Cette compétence a un valeur de 7 Et, en termes d’efficacité, c’est peut-être l’un des plus remarquables du jeu. Cependant, notre personnage est toujours sur le terrain, donc malheureusement c’est surtout une compétence inutile. Par conséquent, il est préférable de lire et d’analyser chaque compétence en fonction des besoins du joueur plutôt que de simplement sélectionner par valeur.

De qui et quoi apprendre dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions

En fin de compte, ce que nous voulons dans notre mode histoire, c’est que notre joueur dispose de la plus grande variété de compétences disponibles. Cependant, il y en a un qui, à débloquer, est beaucoup plus complexe que les autres – au niveau de la catégorie -: celui du super coup. Avec des gardiens comme Müller, Wakabayashi, Azwa ou Keizinho, les équipes principales de Captain Tsubasa: Rise of New Champions sont protégées par des murs d’une valeur énorme, donc dans la plupart des cas, nous aurons besoin de coups de deux barres d’âme pour pouvoir vraiment les endommager.

Comme nous l’avons souligné, débloquer ces plans peut être une tâche très complexe, d’autant plus qu’avec des joueurs comme Tsubasa ou Misugi nous aurons besoin d’une valorisation très élevée en plans pendant le match dans lequel l’événement de déverrouillage apparaît, et dans la plupart des cas, cela se produira lors d’un match dans lequel nous devons battre avec précision un gardien de but exceptionnel. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement de commencer amitié avec Juan Díaz, le crack argentin.

Si nous parvenons à ajouter suffisamment de valeur d’amitié avec Díaz, cela finira par nous accorder sa version particulière du “ dribble sud-américain ”. Ainsi, l’événement spécial de Díaz consiste, lors d’un match, à obtenir un cote de A ou plus en dribble, quelque chose que grâce à un milieu de terrain technique, nous pouvons facilement réaliser – en particulier avec un dribble équipé et des compétences techniques -. Donc, si nous obtenons la valeur que Díaz nous demande, après le match, nous permettra d’utiliser son super coup acrobatique, une arme mortelle et différenciante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂