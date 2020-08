Captain, Prince and Spy: 9 films avec Chris Pine pour votre liste de suivi

Chris Pine est né avec un talent d’acteur: ses parents et sa grand-mère avaient déjà du succès dans le cinéma. Le Californien d’origine est allé plus loin: à seulement 28 ans, Chris Pine était le plus jeune acteur à avoir jamais joué un rôle de premier plan dans l’univers “Star Trek”. Cela ne devrait pas être son seul succès, comme le montre la liste suivante.

“Soudainement princesse 2”

Chris Pine a commencé sa carrière devant la caméra en 2003 avec une apparition dans la série de médecins “Emergency Room – Die Notaufnahme”. Il a obtenu son premier rôle au cinéma un an plus tard: dans la suite royale avec Anne Hathaway, il se glisse dans le rôle de Lord Nicholas, le nouvel amour de la princesse Mia – et malheureusement son rival pour le trône du royaume de Genovia.

Année d’édition: 2004

Genre: Comédie, romance





Films “Star Trek”

“Star Trek” a fait de Chris Pine une star. Dans la série de redémarrage de JJ Abrams, qui se déroule dans une chronologie alternative de l’univers “Star Trek”, il incarne nul autre que James T. Kirk, le futur capitaine de l’USS Enterprise. Toujours à ses côtés: Zachary Quinto comme Spock et Zoe Saldana comme Uhura. A l’origine “Star Trek 4” avec Pine et son équipe était censé suivre, mais la suite a échoué en raison de renégociations infructueuses des honoraires des acteurs. Au lieu de cela, un film “Star Trek” du réalisateur emblématique Quentin Tarantino est en discussion, dont la distribution n’est toujours pas claire.

Tous les films avec Chris Pine de la série “Star Trek” en un coup d’œil:

“Star Trek” (2009)

“Star Trek Into Darkness” (2013)

«Star Trek Beyond» (2016)

Année d’édition: 2009 à 2016

Genre: Science-fiction, action





“Unstoppable – Hors de contrôle”

Dans le film catastrophe de Tony Scott, Chris Pine, en tant qu’employé du chemin de fer, Will et son collègue Frank (Denzel Washington) doivent arrêter un train de marchandises sans conducteur rempli de produits chimiques qui fonce vers une grande ville à toute vitesse. Donc, si vous aimez le cinéma d’action passionnant, vous êtes au bon endroit. “Unstoppable” est aussi un incontournable car c’est le dernier film de Tony Scott: Le réalisateur de “Top Gun” s’est suicidé en 2012.

Année d’édition: 2010

Genre: Thriller, action





“Cela cause des problèmes”

“Cela cause des ennuis” est l’un des films les plus divertissants, sinon nécessairement les meilleurs de Chris Pine: les super amis espions Pine et Tom Hardy se disputent la même femme de rêve, jouée par Reese Witherspoon. La distribution de haut niveau est également la principale raison pour laquelle ce film est présenté ici. Sur la plateforme de notation Rotten Tomatoes, la comédie d’action n’a obtenu que 26% de critiques positives (en août 2019).

Année d’édition: 2012

Genre: Action, romance





“Dans les bois”

Si vous voulez entendre Chris Pine chanter, vous devriez consulter “Into the Woods”. En plus de Pine en tant que prince charmant pas tout à fait charmant, le mélange idiosyncratique de divers contes de fées des frères Grimm de Rob Marshall comprend Meryl Streep, Emily Blunt et Anna Kendrick. Le film est basé sur la comédie musicale de Broadway du même nom de Stephen Sondheim.

Année d’édition: 2014

Genre: Fantaisie, aventure





“Jack Ryan: Recrue de l’ombre”

Chris Pine était le quatrième acteur après Alec Baldwin, Harrison Ford et Ben Affleck à se glisser dans le rôle de l’agent de Tom Clancy, Jack Ryan. Kenneth Branagh, qui était également le méchant, a pris la présidence du directeur pour “Shadow Recruit”. Cela n’a pas aidé: avec un budget de production de 60 millions de dollars américains, le thriller n’a injecté que 135 millions de dollars décevants dans le box-office mondial (via Box Office Mojo). Sans surprise, la suite prévue a été annulée.

Année d’édition: 2014

Genre: Thriller d'action





“Z pour Zachariah – Le dernier chapitre de l’humanité”

Le réalisateur Craig Zobel s’est appuyé sur une distribution extrêmement gérable pour son film, qui se situe quelque part entre le drame apocalyptique et le jeu de chambre: Chris Pine, Chiwetel Ejiofor et Margot Robbie sont les seuls acteurs. Ils incarnent les seuls survivants d’une guerre nucléaire qui se retrouvent dans une vallée idyllique. Une relation triangulaire émotionnelle se développe.

Année d’édition: 2015

Genre: Thriller, science-fiction, drame





“Contre vents et marées”

L’un des meilleurs films de Chris Pine est sans aucun doute le western moderne “Hell or High Water” de Taylor Sheridan. Le drame de 2017 a été nominé à juste titre pour un Oscar dans la catégorie du roi “Meilleur film”. Pine joue un père divorcé qui, avec son frère aîné (Ben Foster), fait une descente dans les banques pour payer l’hypothèque du ranch familial.

Année d’édition: 2016

Genre: Crime, drame





“Wonder Woman”

“Star Trek” n’est pas la seule grande franchise dans laquelle Chris Pine a joué un rôle: dans “Wonder Woman” il incarne l’espion britannique Steve Trevor, qui est sauvé par l’éponyme Amazon après un accident d’avion. Ensemble, ils plongent dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. L’adaptation de bande dessinée du réalisateur Patty Jenkins a rapporté plus de 820 millions de dollars dans le monde (via Box Office Mojo). Un énorme succès, notamment dû au solide travail d’équipe entre Chris Pine et l’actrice principale Gal Gadot.

Année d’édition: 2017

Genre: Adaptation BD, action





