Captain Marvel: Brie Larson parle de ses séquences les plus difficiles

Cette semaine marque le deuxième anniversaire de la sortie en salles de «Captain Marvel», le film dans lequel Brie Larson a fait ses débuts au MCU. Dans le cadre des activités sur votre chaîne Youtube, le gagnant du oscar Il a partagé quelques réflexions sur son travail sur le film avec ses fans.

L’actrice partageait ses impressions sur une grande variété de sujets concernant le tournage, de la façon dont elle était impliquée dans le rôle, les choses sur lesquelles elle devait se concentrer pendant la préparation, et l’aide qu’elle a reçue pendant son travail sur des scènes de risque et son impressions de ce qu’il espère livrer dans la suite.

En répondant à une question précédemment soumise par un disciple sur sa scène physique la plus difficile et la scène la plus chargée d’émotion du film, Larson Il a commenté: « Honnêtement, je pense que la partie la plus difficile pour moi a été de faire la séquence de combat dans le train parce que c’était dans les trois premiers jours de tournage. »

«Donc, dans mes trois premiers jours sur le plateau comme Capitaine Marvel sur la bande, le personnage faisait des lancers de judo à mes collègues de l’équipe de cascades dans un train en mouvement », a-t-il commenté Larson.

Et puis la scène émotionnelle la plus forte, à la fin du film quand Carol se rend compte qu’elle a été trompée et a été amenée à croire que le Srkulls ils sont mauvais, quand ils cherchent vraiment refuge et qu’il fait la paix avec lui et s’excuse pour les torts qu’il a commis. «

L’actrice a également exprimé son enthousiasme pour la suite, partageant ce qu’elle espère pouvoir offrir avec son personnage dans ce nouvel opus: «J’ai beaucoup changé, j’ai tellement grandi et je suis vraiment excitée de voir ce que je peux donner à Carol dans la suite avec ce que je suis maintenant. Voyez comment vous avez tous accepté CoûteuxJe le prends et je l’utilise comme symbole de toutes les difficultés qu’ils traversent dans leur vie ».

« Capitaine Marvel 2« Sera dirigé par Nia DaCosta, qui cette même année lance le redémarrage de « Candyman». Larson ne sera pas seul, car il a été confirmé que Iman Vellani aura une participation dans le rôle de Kamala kahn, qui aura bientôt sa propre série. En outre, Teyonah Parris répétera son travail comme Monica Rambeau. Le film sortira le 11 novembre 2022.