Captain Marvel 2 : une nouvelle réalisatrice pour la suite

Marvel Studios a trouvé son directeur pour Captain Marvel 2 en engageant Nia DaCosta pour diriger la suite des aventures de Brie Larson.

Il a fallu une décennie au Marvel Cinematic Universe pour sortir son premier film solo dirigé par une femme, Captain Marvel étant sorti dans les salles début 2019. Le film a connu un énorme succès, puisqu’il a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde entier avant la sortie d’Avengers : Endgame, qui a également vu le retour de Larson dans le rôle de Carol Danvers.

Le succès de Captain Marvel a rendu la suite inévitable, et il a été officiellement annoncé qu’il serait en développement pendant le San Diego Comic-Con 2019. Cependant, ce n’est qu’au début de l’année que les studios Marvel ont donné à Captain Marvel 2 une date de sortie en 2022. Les progrès de la suite ont été réguliers, même après que l’on ait appris qu’Anna Boden et Ryan Fleck ne reviendraient pas pour la réaliser. Aujourd’hui, le film a fait un grand pas en avant et a comblé le vide.

Une femme avec une femme

Selon Deadline, Marvel Studios a engagé Nia DaCosta pour diriger Captain Marvel 2. DaCosta est le réalisateur du prochain reboot/suite de Candyman produit par Jordan Peele. Selon le rapport, Marvel a rencontré de nombreux cinéastes à propos de la suite, mais elle a été la favorite pendant un certain temps déjà. Elle avait déjà réalisé le film Little Woods, avec Tessa Thompson et Lily James. DaCosta réalisera Captain Marvel 2 sur un scénario de l’écrivain Megan McDonnell de WandaVision.

Avec la signature de DaCosta, Marvel Studios a maintenant trouvé un réalisateur pour chaque film MCU confirmé avec une date de sortie. DaCosta donne à la phase 4 trois réalisatrices et un deuxième réalisateur noir après Ryan Coogler, qui revient pour Black Panther 2. Cette annonce intervient également avant que les gens du monde entier n’aient la chance de voir ce que DaCosta a créé avec Candyman, qui serait déjà sorti sans les retards dus au coronavirus. La sortie de son nouveau film est maintenant prévue pour octobre, ce qui permettra à DaCosta de travailler à plein temps sur Captain Marvel 2 par la suite.