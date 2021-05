Captain Marvel 2 Star Teyonah Parris partage sa réaction à la révélation du titre des merveilles

À la suite de la révélation que la prochaine suite de Captain Marvel de Marvel sera officiellement intitulée The Marvels, Wandavision étoile et Les merveilles La membre Teyonah Parris s’est rendue sur les réseaux sociaux pour déclarer son enthousiasme et déclarer qu’elle est prête à partir. En plus de partager la vidéo de la phase 4 de Marvel avec la légende « Allons-y! », Parris a également partagé le logo officiel du film avec la légende « See yall in the cineaters !! »

Révélé grâce à une bobine de grésillement de Marvel Studios détaillant la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, Les merveilles retrouvera Parris de retour dans le rôle de Monica Rambeau dans le film. La fille de Maria Rambeau de Lashana Lynch, qui a été introduite dans le premier Capitaine Marvel en tant que meilleure amie de Carol Danvers et collègue pilote de l’armée de l’air des États-Unis, Monica Rambeau devient capitaine de SWORD chargée de gérer la situation au centre de Disney +. WandaVision.

Bien qu’elle commence la série en tant qu’être humain ordinaire, bien que incroyablement capable, Monica se voit attribuer son propre ensemble de superpuissances après s’être battue à travers la barrière de modification de la réalité créée par Wanda Maximoff qui entoure la ville de Westview. En conséquence, les cellules de Monica sont réécrites, lui permettant d’absorber les explosions d’énergie de Wanda et lui donnant le contrôle de différentes formes d’énergie.

Parris a récemment déclaré son enthousiasme d’avoir rejoint le monde de Marvel en disant: «Pour pouvoir à notre époque dire: ‘Je peux représenter une super-héros féminine noire, et être cette vision, cette image que je souhaite, j’ai prié J’ai vu en tant que jeune fille, « c’est vraiment incroyablement un honneur et une bénédiction. Et je suis vraiment très excité par cette opportunité, et je m’amuse beaucoup. Ils sont très amusants ici [at Marvel]. «

Teyonah Parris a également taquiné une exploration plus approfondie du bœuf apparent entre Danvers et Monica, un désaccord qui a été taquiné dans WandaVision. « Eh bien, comme vous le savez, j’ai été annoncé pour rejoindre le casting de Capitaine Marvel 2 avec Captain Marvel de Brie Larson et le personnage de Kamala Khan. Je crois que nous allons entrer davantage dans cette relation, et ce qui se passe avec ces deux-là… », a-t-elle révélé.

« Non seulement [Monica’s mother] passer, mais Monica n’était pas là pour aider sa mère à faire la transition. Et c’est une pilule très difficile à avaler. La culpabilité et la honte et tout autre chagrin qu’elle pourrait essayer de résoudre, tout en retournant travailler sur un projet qu’elle ne fait même pas généralement – il existe des parallèles entre le chagrin et le traumatisme et la tragédie de Monica, ainsi que ce que vit Wanda . Monica se connecte avec Wanda à ce niveau. «

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur les aventures continues du super-héros cosmique de Brie Larson, le titre nouvellement révélé offre d’autres indices. Il a également été précédemment révélé que l’histoire sera liée aux deux WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie d’une certaine manière, avec WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a déclaré que les intrigues vues dans la série Disney + se poursuivraient dans le MCU plus large en disant: « WandaVision était au centre de nos préoccupations pendant que nous le faisions, et les choix que nous faisions ont ensuite été transférés à d’autres films. La façon dont nous avons décidé de Décrivez le pouvoir de Monica, tout ça, ça continuera dans Captain Marvel 2. «

Iman Vellani jouera le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel aux côtés de Parria et Larson, avec Viande fraîche La star Zawe Ashton a récemment signé un rôle actuellement non divulgué en tant que méchant. Candyman Le directeur du redémarrage, Nia DaCosta, dirigera le projet, qui doit commencer la production le 31 mai. Les merveilles devrait sortir en salles le 11 novembre 2022.

Sujets: Captain Marvel 2, Captain Marvel