Captain Marvel 2 fait entrer Zawe Ashton en tant que méchant mystérieux de Marvel

Marvel Studios a fait appel à l’actrice Zawe Ashton pour jouer un méchant dans Capitaine Marvel 2. Quant à savoir quel méchant Ashton jouera, cela n’a pas été annoncé pour le moment. Nia DaCosta est derrière la caméra pour la suite très attendue et Brie Larson jouera à nouveau le rôle de Carol Danvers. Cependant, elle aura de nouveaux alliés avec elle cette fois-ci, y compris la version adulte de Monica Rambeau, qui sera représentée par Teyonah Parris et Kamala Khan / Ms. Marvel, qui sera joué par Iman Vellani.

Zawe Ashton précédemment joué dans Buzzsaw en velours et Animaux nocturnes. En plus de son travail sur grand écran, l’actrice joue dans des productions théâtrales depuis 2007 et continue de le faire. Ashton est également connue pour ses rôles dans des drames comiques Pas sûr pour le travail et Viande fraîche. Maintenant, elle fait officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel, bien que l’on ne sache pas avec qui elle jouera. Selon Deadline, Ashton est un méchant dans Capitaine Marvel 2, bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni.

Dans une récente interview, Teyonah Parris a parlé de son enthousiasme pour Capitaine Marvel 2. «Je suis ravie, tout comme l’actrice, de rejoindre Brie et Iman et de voir ce qui met ces trois super-héros ensemble – le Carol Danvers Captain Marvel, Mme Marvel et Monica Rambeau – [to see] ce qui va se passer dans ce film. « Parris peut actuellement être vu dans la série à succès Disney + WandaVision comme Monica Rambeau. Nous avons vu quelques taquineries de Carol Danvers dans la série, et il semble qu’il pourrait y avoir une rupture entre les deux personnages.

Teyonah Parris garde ses lèvres scellées quand il s’agit de Capitaine Marvel 2. Ils sont encore en phase de pré-production, ce qui signifie qu’il faudra un certain temps avant que le tournage ne démarre. Cela étant dit, Parris a été en mesure de révéler un tout petit peu d’informations. Elle dit: « Vous découvrirez ce que Monica a fait depuis Capitaine Marvel, où elle était une petite fille, tout au long de WandaVision»Elle a ajouté:« Nous plongeons définitivement dans sa trame de fond et ce qui s’est passé pour elle ces dernières années.

WandaVision se déroule lentement et nous commençons à en apprendre de plus en plus sur Monica Rambeau, même si elle n’est pas au centre de la série. Les fans de MCU essaient toujours de comprendre ce qui se passe dans la réalité actuelle de Wanda Maximoff. Pour ce qui est de Capitaine Marvel 2, il semble qu’il y en aura beaucoup plus cette fois-ci, avec plus de personnages et un nouveau méchant mystérieux. Brie Larson a récemment conduit ses fans dans sa routine quotidienne, qui consiste à s’entraîner dans sa salle de gym à domicile pour se remettre en forme de super-héros, bien qu’il ne semble pas qu’elle ait beaucoup d’entraînement à faire depuis qu’elle et le reste des acteurs du MCU, semblent rester en très bonne forme tout le temps. Deadline a été le premier à signaler que Zawe Ashton a rejoint le casting de Capitaine Marvel 2.

