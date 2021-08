Captain America Twitter échange Sam Wilson contre le capitaine Carter et certains fans de MCU le détestent

Les fans de Marvel peuvent être un groupe inconstant, souvent très déterminé sur la façon dont ils veulent que les choses soient. Quand il était clair que Steve Rogers de Chris Evans déposerait le bouclier à la fin de Avengers : Fin de partie, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir qui serait son remplaçant en tant que Captain America. La cote sur le favori parmi les fans de Marvel était Sam Wilson. Et donc, quand Sam a finalement pris le bouclier à la fin de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, les fans étaient particulièrement excités.

Maintenant, avec Peggy Carter prenant le bouclier, bien qu’une version très différente de celui-ci, lors de la première de la saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, le compte Twitter de Captain America a, temporairement, remplacé Sam Wilson par Peggy Carter en tant que Captain America afin de promouvoir la nouvelle série. Et certains fans ne sont pas contents. Il est important de noter que Captain America d’Anthony Mackie met toujours en évidence la page officielle du personnage sur Facebook, mais @CaptainAmerica sur Twitter a temporairement changé son nom en « Captain Carter » avec une photo de profil présentant le personnage aux couleurs de l’Union Jack.

Le tweet qui a déclenché la tempête de feu, bien sûr, était celui-ci. « Voyez Peggy Carter et Steve Rogers d’une toute nouvelle manière ce mercredi lorsque le premier épisode de #WhatIf de Marvel Studios commence à être diffusé sur @DisneyPlus. » Les réactions ont été immédiates.

RAMENER SAM BACK PARCE QU’IL EST LITTÉRALEMENT CAPTAIN AMERICA WTF ? — nounours ️ SPOILERS FANTMES S3 (@thorhimbo) 9 août 2021

NON. MERVEILLE CMON. RENDEZ-LE À SAM, ELLE N’EST PAS CAPITAINE AMERICA. ELLE N’EST MÊME PAS AMÉRICAINE. J’AIME PEGGY MAIS S’IL VOUS PLAÎT PAS – eli dit boire de l’eau (@cptndnvrs) 9 août 2021

où est le bouchon ? frère, j’étais tellement hype que le visage du capitaine America a été coloré et puis vous êtes tous encore loin. La promotion ne fonctionne même pas ici, le capitaine Carter est littéralement britannique, pas américain. – Suler (@not_suler) 9 août 2021

Soupir… tant de gens ne se rendent pas compte que Sam est toujours Captain America. C’est juste « ET SI ? » ils ont construit toute une série autour de cette prémisse. Le What-if vient d’explorer la question ET SI. Rien n’arrive à Sam vous tous. Calmez-vous les gens ! Chérie… pic.twitter.com/oPkVGwJ1To — Talia Al Ghul mérite mieux ! #StopTheTaliaHate (@DemonsDaughter) 9 août 2021

Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas les sous-marques promotionnelles ? Sérieusement, le capitaine d’Anthony Mackey sera de retour ici après quelques semaines. Je reçois le symbolisme de la casquette de poc d’action en direct, et c’est énorme à voir. Je ne combats pas ça. Mais c’est toujours un compte merveilleux et c’est une merveille – Michael Secaur (@MichaelSecaur) 9 août 2021

Les gens qui demandent le retour de Sam Wilson en tant que Captain America se détendent et ont de la patience. C’est juste du marketing pour Et si ? et #CapitaineCarter Quelques semaines après la diffusion de l’épisode, tout redeviendra normal, elle ne le remplace pas – Victoria Novak (@wiktoriano) 9 août 2021

La variante Captain America de Peggy Carter a été introduite dans le jeu mobile Marvel « Marvel Puzzle Quest » en tant que personnage jouable pour célébrer le 75e anniversaire de Captain America. Le personnage est devenu si populaire qu’elle a fait une apparition dans Marvel Comics in Exiles aux côtés de la version de son univers de Bucky Barnes. Ceci, bien sûr, mis en place pour son apparition dans le cadre de Et si… ?

Le capitaine Carter aura un rôle récurrent tout au long Et si… ? Et si… ?La saison 1 sera diffusée le 11 août sur Disney + avec l’épisode répondant à la question « Et si Peggy Carter et non Steve Rogers prenaient le sérum Super Soldier au début de la Seconde Guerre mondiale? » De quel côté de cette question tombez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

