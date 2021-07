Captain America reviendra-t-il au Wakanda ? Anthony Mackie propose une mise à jour de Black Panther 2

Cela ne fait peut-être que quelques semaines que Le faucon et le soldat de l’hiver a pris fin sur Disney +, avec la certitude que Anthony Mackie prendrait le bouclier et deviendrait le prochain Captain America. Cependant, nous sommes déjà impatients de le revoir dans le rôle de Capitaine Amériqueest le quatrième film solo, même s’il ne s’agit à proprement parler que d’une annonce pour le moment. Lors d’une récente interview avec Deadline, Mackie a évidemment été interrogé sur l’avancement du film, mais il a fini par donner un petit aperçu de la production d’un autre film MCU très attendu, Panthère noire : Wakanda pour toujours.

« Je ne sais pas, je ne sais pas. Littéralement, la série est sortie, et pour le dernier épisode, nous avons eu une soirée Zoom, comme, avec tout le monde. Et c’était tout. Comme si je n’avais eu de nouvelles de personne puisque, donc je veux dire, [Marvel Studios] avoir un million de choses en cours. Je connais la préparation pour Panthère noire 2 conduit tout le monde en haillons, donc je ne sais pas. Je suis intéressé de voir où ça va », a déclaré Mackie d’un ton énigmatique.

Avec Panthère noire : Wakanda pour toujours ayant été entièrement annoncé dans le cadre de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe, il est probable qu’il y ait beaucoup d’activités en cours autour de ce film en ce moment. En raison de la mort tragique et prématurée de Chadwick Boseman, il y a beaucoup de travail en cours pour travailler l’histoire autour de ce qui aurait sûrement été le retour de Boseman au Panthère noire rôle. Bien que l’histoire soit secrète en ce moment, nous savons que le film est une suite de 2018 Panthère noire, mais ne refondera ni ne recréera numériquement Boseman pour le film.

Wakanda a servi de résidence secondaire presque à Bucky Barnes, et l’ancien Captain America, Steve Rodgers, y a emmené The Winter Soldier pour récupérer après les événements de Captain America : guerre civile. Avec cette connexion déjà en place, et Mackie semblant savoir une chose ou deux sur les personnes « conduites en lambeaux » dans le film, le nouveau Captain America pourrait-il faire une apparition plus tôt que nous ne le pensons?

Mackie a été interrogé dans l’interview sur tout poids qu’il ressentait en reprenant le célèbre manteau de Captain America, auquel il a répondu: « Le poids n’a pas vraiment été là. Je ne sais pas pourquoi, je n’ai ressenti aucune pression. Plus donc c’est juste l’excitation des gens de voir où Marvel va emmener le personnage. »

Bien sûr, il est peu probable que nous entendions beaucoup parler de Panthère noire : Wakanda pour toujours, ou le nouveau Capitaine Amérique film depuis un petit moment encore, car Marvel a une liste assez complète de films à venir pour se concentrer sur la création de battage publicitaire. Alors que tout jusqu’à Éternels, qui arrive en novembre, a eu une forme de bande-annonce en ce qui concerne les films MCU, il est actuellement Spider-Man : Pas de chemin à la maison dont beaucoup attendent un aperçu, avec un fort indice qu’il arrivera pour coïncider avec la fin de Loki sur Disney +.

Il serait certainement logique que le film qui, selon les rumeurs, introduise un multivers de Spider-men et de méchants dans le MCU, ait son premier teaser publié à la fin de la série de God of Mischief qui se trouve avoir beaucoup à voir avec le création d’un multivers. Sérieusement, c’est presque comme s’ils prévoyaient ce genre de choses. Cette nouvelle nous vient à l’origine de la bande dessinée.