Captain America reviendra, Chris Evans s’approche du nouvel accord Marvel

Nous n’avons peut-être pas vu le dernier de Chris Evans comme Capitaine Amérique après tout, l’acteur serait en pourparlers avec Marvel pour reprendre le rôle dans un prochain projet Marvel. Selon Deadline, Evans n’a pas encore officiellement signé, mais les deux parties sont sur le point de finaliser un accord pour ramener Steve Rogers dans «au moins une propriété Marvel avec la porte ouverte pour un deuxième film».

Selon le rapport, le retour potentiel d’Evans au MCU ne serait pas pour un nouveau Capitaine Amérique film. Au contraire, son rôle serait plus comparable à celui de Robert Downey Jr.apparaissant dans d’autres films MCU comme Les Vengeurs et Spider-Man: retour à la maison après Iron Man 3. Pour le moment, Marvel n’a pas encore commenté les nouvelles.

Mot de Chris Evans reprenant potentiellement le rôle de Steve Rogers pourrait surprendre de nombreux fans de Marvel. L’année dernière, l’acteur a affirmé sur Le spectacle de Graham Norton qu’il avait fini de jouer le rôle. À l’époque, Evans a expliqué: «C’était une excellente course et nous sommes sortis sur une note tellement élevée qu’il serait risqué de la revoir à mon avis. C’était une si bonne expérience et je pense qu’il vaut mieux laisser comme ça.

Evans a également semblé annoncer sa retraite du rôle après avoir terminé la production sur Avengers: Fin de partie. « Officiellement enveloppé sur Avengers 4», a-t-il écrit sur Twitter en 2018.« C’était une journée pour le moins émouvante. Jouer ce rôle au cours des 8 dernières années a été un honneur. A tout le monde devant la caméra, derrière la caméra et dans le public, merci pour les souvenirs! Eternellement reconnaissant. «

Alors qu’Evans semblait avoir presque fini de jouer à Captain America, il aurait commencé à avoir l’idée de revenir au rôle ces derniers mois. Deadline rapporte qu’après que Marvel a lancé l’idée d’un éventuel retour à Evans, il a fallu quelques semaines pour y réfléchir avant que les deux parties ne parviennent à un accord au début de la nouvelle année.

Au bout du Avengers: Fin de partie, Steve Rogers semble prendre sa retraite en tant que Captain America, passant le bouclier au Falcon d’Anthony Mackie. Mackie reprendra ce rôle dans Le faucon et le soldat de l’hiver, une nouvelle série Marvel sur Disney + qui se déroule après les événements de Fin du jeu. Il semblerait que Mackie sache que le retour d’Evans est une possibilité, car il a tease que Falcon n’était peut-être pas le nouveau Captain America après tout dans une récente interview avec SiriusXM.

« Non, nous ne le savons pas encore », a déclaré Mackie lorsqu’on lui a demandé si Falcon serait le nouveau Captain America. « Le spectacle, l’idée du spectacle est fondamentalement, vous savez, et à la fin de Avengers: Fin de partie, Cap a décidé qu’il partait à la retraite et il m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment, n’ai-je accepté ou dit que je serais Captain America … alors, la série suit la ligne de qui prendra le bouclier et qui deviendra Captain America si Steve ne revient pas. «

Partout où il pourrait se présenter ensuite, il ne fait aucun doute que les fans de Marvel seraient ravis de voir Evans revenir dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

