Captain America n’est plus : Chris Evans obtiendra un nouveau titre et cela n’a rien à voir avec Marvel

Linnea Panier à linge rond 63L blanc Rien n'est perdu

Panier à linge en coton 63L blanc/turquoiseOrganisez votre quotidien avec ce bac à linge tendance et amusant ! Il apportera une véritable touche décorative, illustré d'un message amusant "Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché" coloris blanc, noir et bleu turquoise. Il apportera une véritable touche décorative avec son mélange de couleurs indémodables et sa citation, et peut aussi servir pour usage de coffre à jouets, peluches, ... Côté technique :Dimensions : 40x40x50 cmMatière : polyesterColoris : blanc/bleu turquoiseForme : cylindriqueModèle ouvert avec ansesContenance : 63LLivré sous emballage plastiqueFabriqué en ChineLes plus du produit :Peut aussi servir de bac de rangement pour ranger les jouets encombrants dans la chambre des enfantsGain de place pour cette boite de rangement qui se range à plat quand elle est videDispose de poignées pour la manipuler facilementEntretien : Nettoyer la boite avec une éponge légèrement humide et bien laisser sécher