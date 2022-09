Captain America : Anthony Mackie veut égaler Chris Evans

merveille

Sam Wilson a accepté le défi de poursuivre l’héritage de Captain America et il semble qu’Anthony Mackie soit bien conscient de ce que cela signifie pour lui.

©IMDBles deux gars

Sam Wilson a pris son temps pendant la série Le faucon et le soldat de l’hiver pour enfin accepter le bouclier de vibranium et plus important encore l’héritage de la Capitaine Amérique. De cette façon, ce personnage continuera à représenter les mêmes valeurs que son prédécesseur, Steve Rogers, un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a transcendé son temps et est devenu un Avenger.

La vérité est que le temps Chris Evanscomme le Cap est fini et maintenant c’est au tour de Anthony Macky jouer dans la quatrième entrée du personnage dans le Univers cinématographique Marvel. Bien sûr, Sam Wilson a un profil résolument différent de celui du super-soldat, et les choses vont peut-être lui coûter un peu plus cher que Steve Rogers.

Le nouveau Captain America sera-t-il à la hauteur de l’ancien ?

« Nous sommes en pré-production, nous mettons tout en place pour commencer le tournage l’année prochaine. Je veux une scène de combat qui rivalise avec la scène d’ascenseur de Chris Evans dans Captain America: The Winter Soldier en 2014, quand il a combattu 10 gars dans l’ascenseur. C’était une scène incroyable. »Mackie a exprimé avec effusion aux médias ET! Nouvelles.

Anthony Macky Il a ajouté à propos de cette séquence : « La première fois que j’ai vu ça, j’ai pensé : c’est fou. Donc je veux juste qu’une scène de combat rivalise avec ça. ». Rappelons qu’à cette occasion Steve Rogers est monté dans un ascenseur où se trouve Rumlow avec son équipe de soldats qui étaient des agents doubles d’Hydra puis il y a une mêlée dans un petit espace qui se termine avec le bon Cap debout sur ses rivaux.

Comment puis Anthony Macky rivaliser avec cette scène ? Ne vous inquiétez pas, le nouveau Cap, si les rumeurs sont vraies, aura la chance de combattre des créatures mutées du sang de elle hulk. Attention! Spoilers possibles pour la série Disney+. En effet, The Leader recherche l’ADN de Jennifer Walters pour créer hulks lui répondraient et ces personnages viendraient participer à Captain America : nouvel ordre mondial. Tout cela selon les initiés @WorldWarHulkNews Oui KC Walsh.

