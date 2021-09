Captain America 4 : un personnage va-t-il mourir ?

Phase 4 de merveille vous explorez de nouvelles façons de réussir. A cette occasion, au-delà des films typiques, de nombreuses séries sont sorties et l’une d’entre elles est Le faucon et l’hiver Soldat. Dans cette production, ceux qui ont joué le rôle principal étaient Anthony Mackie et Sebastián Stan, les interprètes de Sam Wilson et Bucky Barnes.







La mini-série, publiée par Disney Plus, s’est déroulée cinq mois après les événements de Avengers : Endgame. C’est-à-dire que les chapitres ont montré comment Bucky et Sam ont surmonté le départ de leurs amis. Et aussi, comment ils ont protégé l’héritage de Captain America, qui a été donné à Falcon. A tel point que, maintenant, Anthony Mackie C’est lui qui continuera d’être la sentinelle de la liberté.

De plus, après la fin de Le faucon et le soldat de l’hiver, ils ont commencé à spéculer avec un nouveau film avec lui en tant que protagoniste. Mais ce n’est qu’il y a quelques semaines que Deadline a confirmé que cette histoire se poursuivrait bel et bien. Captain America 4 est un fait et Mackie sera celui qui portera un costume renouvelé de ce personnage, mais il aura le bouclier légendaire du super soldat.

Et, malgré le fait que le film n’a pas encore commencé à tourner et qu’on ne sait toujours pas quand il le sera, certains détails ont déjà été divulgués. Bien qu’il n’y ait rien de confirmé, car l’hermétisme de merveille Il est incassable malgré le passage des années, tout indique que dans ce film il y aura une grande perte. Il faut quand même noter que, pour le moment, tout n’est que spéculation puisque le casting qui y participera n’est pas encore connu.

Le médium dont nous avons couvert cela a souligné dans une publication récente que ce long métrage serait le film idéal pour virer l’un des personnages emblématiques. En tout cas, le portail n’a pas fourni beaucoup d’informations sur l’identité du héros qui allait perdre la vie, mais toutes les rumeurs pointent vers Bucky Barnes, le personnage de Sebastián Stan et qui a été dans merveille.

Sebastián Stan dans Captain America : Civil War. Photo : (IMDB)



Pour le moment, le rôle de Stan n’a pas de prochain projet confirmé dans le MCU. Il n’y a pas de films ou de séries avec l’histoire de Bucky, mais après sa participation en collaboration avec Anthony Mackie On suppose qu’il reviendra pour Captain America 4 et pour dire au revoir à la franchise ?