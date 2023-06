Captain America 4 Set Photos Tease Daredevil: Born Again Connections

Les connexions entre les productions de l’univers cinématographique Marvel ne sont pas nouvelles. Par conséquent, cela Captain America : le meilleur des mondes et Daredevil : né de nouveau pourrait inclure des points de liaison ne serait pas une surprise pour les fans. Mais cela pourrait être quelque chose de plus profond qu’on ne l’imaginait.





Le prochain film réalisé par Julius Onah sortira en salles en mai 2024, tandis que la série qui marquera le retour officiel de Charlie Cox en tant qu’homme sans peur devrait également être diffusée vers cette même date, il pourrait donc y avoir de nombreux points communs. entre l’un et l’autre, suivant la coutume de Marvel Studios de raconter une histoire plus grande que celle que chaque projet raconte séparément.

À travers le multivers de Murphy sur Twitterdes images de la Le meilleur des mondes ensemble ont été révélés, montrant un emplacement important dans le Casse-cou univers. C’est Canal St., où se trouve l’antre de l’un des principaux groupes de méchants de bandes dessinées qui racontent les aventures de Matt Murdock, The Hand.

The Hand est une organisation criminelle qui opère à l’échelle internationale, et ils ont une longue histoire avec l’Homme sans peur. En fait, dans Netflix Les défenseurs univers, ils étaient le principal ennemi à vaincre pour Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage lorsqu’ils se sont associés.

Malheureusement, les détails de l’intrigue sur les deux Captain America : le meilleur des mondes et Daredevil : né de nouveau sont gardés secrets, il est donc difficile de dire comment ces deux projets finiront par se connecter.





Avec quels autres projets Daredevil: Born Again pourrait-il se connecter?

Bien avant que Sam Wilson ne fasse officiellement ses débuts en tant que successeur de Steve Rogers ou la première de la nouvelle série solo de Charlie Cox, Matt Murdock reviendra dans une autre série MCU comme il l’a fait dans Elle-Hulkbien qu’il puisse avoir un rôle beaucoup plus pertinent ici.

Après avoir fait partie du casting principal de Oeil de fauconAlaqua Cox racontera sa propre histoire dans Échola première série Marvel Studios et Disney+ qui diffusera tous ses épisodes en même temps le 29 novembre. Mais pourquoi publier tout le contenu en une fois et non chaque semaine ?

Bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration officielle concernant les raisons de ce changement, c’est peut-être précisément parce que Écho sera simplement un pont entre les événements de Oeil de faucon et ce que nous verrons dans Daredevil : né de nouveauc’est comme si c’était la partie médiane d’une trilogie qui a commencé avec le spectacle mettant en vedette Jeremy Renner et se termine avec la série à venir, le tout avec Kingpin comme méchant vedette.

Marvel Studios pourrait en fait avoir un plan plus vaste pour Wilson Fisk à l’avenir, le confrontant à l’un des plus grands héros de la franchise, Spider-Man. Lors d’une récente apparition sur la scène de Fans Expo Philadelphia (via Fandom Wire), Vincent D’Onofrio a exprimé son envie de se battre contre Peter Parker de Tom Holland :

« Il y a peut-être une mer de gens entre nous en ce moment, mais je vais t’avoir, putain de merde. »

Ainsi, toutes ces histoires pourraient en fait être toutes centrées sur Fisk, le positionnant comme l’un des grands méchants de l’avenir du MCU.